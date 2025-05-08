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恒指低開102點 科指跌0.28% 滬上阿姨上市升68% 鈞達升0.23%

恒指今早低開102點或0.46%，報22589點，大市成交金額68億元；國指今早低開26點或0.32%，報8216點。恒生科技指數開市報5185點，跌0.28%。上升股份比例為9.02%，下跌為13.17%，無升跌為77.79%。

藍籌28隻升，55隻下跌，0隻無升跌。萬洲（0288）升2.26%，報7.23元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌1.07%，報37.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報57.65元，升1.5%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7元，跌3.85%。

恒指續高於10天線(22254.05點)。科指續高於50天線(5417.82點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華虹半導體（1347）開市報35.3元，升0.28%。

中芯國際（0981）開市報46.2元，無升跌。

再鼎醫藥（9688）開市報22.65元，無升跌。

滬上阿姨（2589）上市，定價113.12元。開市報190.6元，升68.49%。

鈞達股份（2865）上市，定價22.15元。開市報22.2元，升0.23%。

高豐（2863）半年多賺51.8%中期息0.03元，擬投資電機新項目。無成交，報0.285元。

小黃鴨德盈（2250）簽署貴州黃果樹小黃鴨主題漂流項目協議。無成交，報0.94元。

中金：「科企專線」提升港交所（0388）在全球科創企業上市地競爭力。開市報366.6元，升0.11%。

百濟神州（6160）首季轉賺127萬美元，經調整淨利潤1.36億元。開市報140.5元，跌0.35%。

泡泡瑪特（9992）早期基金股東蜂巧資本：因有基金將到期，一周內沽清持股。泡泡瑪特非執董屠錚盡沽持股，套現22.7億元。開市報183.3元，跌0.65%。

阿里（9988）旗下淘寶天貓伙小紅書新服務，用戶可無縫跳轉至淘寶App購物。開市報120.8元，跌0.41%。

中移動香港完成向TPG收購香港寬頻（1310）股權，持股15.46%與大股東看齊。開市報5.09元，跌0.2%。

小鵬汽車（9868）據報考慮將小鵬匯天在香港或美國上市。開市報74.5元，跌0.4%。

彩星玩具（0869）盈警， 料首季錄稅前虧損1200萬元。開市報0.51元，跌3.77%。

京東（9618）5.13啟動「心動購物季」，618活動將於5.31開啟。開市報130.5元，跌0.31%。

吉利（0175）近14%溢價提私有化美上市極氪。開市報16.78元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見11.08元，開市報11.08元，升3.36%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.8元，開市報8.8元，升0.92%；滬上阿姨（2589）創上市新高，見197.6元，平上市低位0元，開市報190.6元，升68.49%；鈞達股份（2865）創上市新高，見22.95元，開市報22.2元，升0.23%；中國食品（0506）創52周高，見3.26元，開市報3.26元，升2.19%；國際資源（1051）創52周高，見6.97元，開市報6.97元，升1.01%；香港科技探索（1137）創52周高，見2.35元，開市報2.35元，升1.29%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.82元，開市報4.81元，升0.21%；優矩控股（1948）創52周高，見1.56元，開市報1.56元，升30%。

破底股方面

創52周低，德林控股（1709）低見3.39元，開市報3.41元，升0.29%。

異動股

上升異動股，包括，滬上阿姨（2589）創上市新高，見197.6元，平上市低位0元，開市報190.6元，升68.49%；優矩控股（1948）創52周高，見1.56元，開市報1.56元，升30%；慧居科技（2481）開市報2.27元，升8.61%；法拉帝（9638）開市報23.05元，升13.83%；QPL INT'L（0243）開市報0.184元，升13.58%；INTL GENIUS（0033）開市報1.75元，升12.9%；華津國際控股（2738）開市報0.231元，升14.36%；中國天保集團（1427）開市報0.185元，升3.93%；國茂控股（8428）開市報0.5元，升11.11%；彩生活（1778）開市報0.178元，升9.2%。

下跌異動股，包括，景業名邦集團（2231）開市報0.25元，跌10.71%；泛遠國際（2516）開市報0.9元，跌5.26%；古茗（1364）開市報26.35元，跌3.48%；昊海生物科技（6826）開市報23.35元，跌6.6%；衛龍美味（9985）開市報14.82元，跌7.26%；環康集團（8169）開市報0.028元，跌6.67%；華興資本控股（1911）開市報3.02元，跌6.21%；永勝醫療（1612）開市報0.385元，跌6.1%；大成生化科技（0809）開市報0.066元，跌5.71%；希教國際控股（1765）開市報0.156元，跌4.88%。

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