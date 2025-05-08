恒指今早低開102點或0.46%，報22589點，大市成交金額68億元；國指今早低開26點或0.32%，報8216點。恒生科技指數開市報5185點，跌0.28%。上升股份比例為9.02%，下跌為13.17%，無升跌為77.79%。