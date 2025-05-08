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蘋果考慮在瀏覽器中添加AI搜索

彭博社報道，蘋果正在「積極研究」重塑其設備上的Safari網絡瀏覽器，以專注於AI驅動的搜索服務，此舉主要是考慮到與Google(谷歌)的合作可能終止以及更廣泛的行業變化。

蘋果高級副總裁Eddy Cue周三在美國司法部對Alphabet的訴訟中作證時披露了這一信息。該訴訟的核心是蘋果和谷歌之間每年約200億美元的交易，這讓谷歌成為蘋果設備自帶瀏覽器中的默認搜索引擎。

Cue指出上個月Safari瀏覽器的搜索首次出現下滑，他認為這是因為用戶開始轉向使用AI工具。他預計，諸如OpenAI、Perplexity AI Inc.和Anthropic PBC等AI搜索提供商將逐漸取代像谷歌這樣的傳統搜索引擎。Cue說他認為蘋果未來會在Safari中增加這些新的AI搜索選項。

他表示，「我們將把它們加入選項列表，但可能不會成為默認選項」，稱這些AI服務仍然需要提升。Cue特別提到公司已與Perplexity進行了一些討論。

「在AI出現之前，我的感覺是其他的選擇都不靠譜」，他說。「我認為現在的潛力要大得多，因為有新的參與者以不同的方式來解決這個問題」。

周三，Alphabet股價一度暴跌8.7%，拖累大盤走低。蘋果股價也因Cue的言論下滑，一度下跌2.7%。

 

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