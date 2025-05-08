蘋果高級副總裁Eddy Cue周三在美國司法部對Alphabet的訴訟中作證時披露了這一信息。該訴訟的核心是蘋果和谷歌之間每年約200億美元的交易，這讓谷歌成為蘋果設備自帶瀏覽器中的默認搜索引擎。

Cue指出上個月Safari瀏覽器的搜索首次出現下滑，他認為這是因為用戶開始轉向使用AI工具。他預計，諸如OpenAI、Perplexity AI Inc.和Anthropic PBC等AI搜索提供商將逐漸取代像谷歌這樣的傳統搜索引擎。Cue說他認為蘋果未來會在Safari中增加這些新的AI搜索選項。

他表示，「我們將把它們加入選項列表，但可能不會成為默認選項」，稱這些AI服務仍然需要提升。Cue特別提到公司已與Perplexity進行了一些討論。

「在AI出現之前，我的感覺是其他的選擇都不靠譜」，他說。「我認為現在的潛力要大得多，因為有新的參與者以不同的方式來解決這個問題」。

周三，Alphabet股價一度暴跌8.7%，拖累大盤走低。蘋果股價也因Cue的言論下滑，一度下跌2.7%。

其他報道

滬深三大指數低開 人行進行1586億人幣逆回購

恒指低開102點 科指跌0.28% 滬上阿姨上市升68% 鈞達升0.23%

特朗普：不會為與中國談判而先降關稅 否認主動提出談判 將黎智英「作為談判的組成部分」

港股ADR跌261點 夜期低水226點 滬上阿姨、鈞達股份上市

聯儲局按兵不動 美債息回軟 美股上升 道指升284點

聯儲局維持息口不變 鮑威爾稱「保持耐心」「現在還不能採取預防性減息」