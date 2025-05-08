貝森特周三在談到他與兩位眾議員的討論時說，「我們討論了為境外投資亮紅燈還是開綠燈的重要性，而且不能有黃燈」，「對外投資安全項目是我們努力限制中國利用美國投資所產生好處的重要國家安全工具」。

貝森特在眾議院聽證會上提到，可能限制美國資本投向中國的話題，他建議，國會立法應在執行層面上保留一定的靈活性，使相關規則具有「持久性」。貝森特還表示，這是個「複雜、具有多面性」的問題。

特朗普政府已經在着手收緊拜登政府制定的對外投資指引。「我們正在努力確保投資界了解並熟悉這個項目」， 貝森特周三說，「我們感謝國會的關注。雖然立法會是重要且有助的，但我們希望能有更多時間」來為法案的形成提供信息。

長期以來美國外國投資委員會（CFIUS）有能力調查和阻止海外利益收購美國資產，但近年來華盛頓一直有人呼籲出於某些目的限制資本外流。貝森特表示，「這是我們限制中國利用美國資金益處的新國家安全工具」。

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