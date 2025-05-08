鋰價自2022年末創下歷史高位以來已暴跌近90%。在電動汽車需求放緩的同時，新增供應上市，令成本較高的生產商陷入虧損。

智利政府發言人Aisen Etcheverry周三在接受CNN智利採訪時表示，「這些企業已放棄並中止其投資意向」，「這主要是出於全球鋰市場相關的商業原因」。

2023年4月，比亞迪獲得智利的SQM授予的碳酸鋰採購優惠價，所購原料用於一座定於2025年底開始生產磷酸鐵鋰正極材料的工廠。但是，隨著鋰價暴跌，比亞迪未能就項目條款與智利政府達成一致。青山集團也於2023年獲得一個智利鋰資源加工項目的優惠價准入。

負責管理智利鋰資源的政府機構Corfo沒有立即發表評論。比亞迪和青山在拉丁美洲的代表沒有立即回應置評請求。

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