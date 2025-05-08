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比亞迪等放棄智利鋰加工項目

彭博社報道，鋰價暴跌，兩間中國公司放棄在智利開發鋰加工項目。智利政府周三確認，比亞迪和青山控股將不再推進把碳酸鋰加工成充電電池正極材料的項目。

鋰價自2022年末創下歷史高位以來已暴跌近90%。在電動汽車需求放緩的同時，新增供應上市，令成本較高的生產商陷入虧損。

智利政府發言人Aisen Etcheverry周三在接受CNN智利採訪時表示，「這些企業已放棄並中止其投資意向」，「這主要是出於全球鋰市場相關的商業原因」。

2023年4月，比亞迪獲得智利的SQM授予的碳酸鋰採購優惠價，所購原料用於一座定於2025年底開始生產磷酸鐵鋰正極材料的工廠。但是，隨著鋰價暴跌，比亞迪未能就項目條款與智利政府達成一致。青山集團也於2023年獲得一個智利鋰資源加工項目的優惠價准入。

負責管理智利鋰資源的政府機構Corfo沒有立即發表評論。比亞迪和青山在拉丁美洲的代表沒有立即回應置評請求。

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