包括沙特阿拉伯和阿聯酋在內的很多國家對獲取AI晶片的能力受限感到憤怒。報道引述消息指，特朗普政府官員正在制定加強對海外晶片控制的新規定。

拜登時代推出的該措施旨在阻止中國通過中間人獲得AI晶片技術並通過設定獲得一流晶片的安全要求將更多國家納入美國的軌道。

美國商務部工業與安全局發言人發聲明指，「拜登政府的人工智能規定過於複雜、過於官僚，會扼殺美國的創新」，「我們將用更簡單的規則取而代之，釋放美國的創新並確保美國在人工智能領域的主導地位」。

報道引述消息指，商務部在制定新規的同時將繼續嚴格實施晶片出口限制。報道引述消息指，廢除拜登規定的舉措之一，將是對向中國轉移晶片的國家實施晶片出口管制，包括馬來西亞和泰國。

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