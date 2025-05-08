首席執行官及聯席主席程衍俊表示，儘管中國市場表現因主要業務地區和渠道持續受行業表現放緩而影響，但依然看到在當地提升業務表現的機會，輔以在韓國延續強勁的表現。

公司管理層指，在韓國，公司實現了雙位數的除息稅折舊攤銷前盈利增長和利潤率擴張。在印度，再次實現了高端和超高端產品的銷量和收入增長。中國的不利區域和渠道組合使得每百升收入減少1.5%。

中國地區銷量減少9.2%，當中庫存管理措施佔銷量跌幅約四分之一。由於基數較高，加上區域和渠道組合不利的影響，收入減少12.7%，每百升收入則減少3.9%。受的營收表現及營運去槓桿化影響，正常化除息稅折舊攤銷前盈利減少17.1%。

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