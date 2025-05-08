港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌98.55點子至2.09452%，是2022年9月14日後最低，當日報2.09071%。對上一次連跌3日是4月17日，當日拆息報3.58212%。
港元現報7.7674元貶值60點子，曾貶值最多87點子，報7.7701元，是4月9日7.7712元後最弱。亦曾升值最多31點子，報7.7583元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌210.95點子至0.38952%，是2022年7月22日後最低；1星期HIBOR跌160.92點子至1.18095%，是2022年8月4日後最低；2星期HIBOR跌145.6點子至1.4481%，是2022年8月10日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌61.26點子至2.77036%，是2022年9月8日後最低；6個月期HIBOR跌33.92點子至3.13667%，是2022年8月25日後最低；12個月期HIBOR跌25.58點子至3.35345%，是2022年7月18日後最低。
貨幣基礎方面，上日總額增1160.86億元，至總數20998.71億元，是2022年6月16日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減14.8億元，至總數6089.75億元，是4月29日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.03億元，至總數132.01億元，是4月23日後最低。收市總結餘為446.11億元，與上日相同，總結餘是5月2日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增8.67億元，至總數13163.82億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增103.64億元，至總數12074.5億元，是4月24日後最高。
上日金管局相隔492日後，再度入市，沽出1166.14億港元。外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔2日後，再有變動，增0.87億元。
美元指數現報99.672升值0.058點或0.06%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.33693%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.6819%，連續2日擴闊，利差是2025年4月22日後最闊，當日差距為-0.7224%。
對上一次連續2日擴闊，是2025年5月01日，當日利差報-0.3752%。
Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌11.8點子至1.539%，是1月8日後最低；1星期Shibor跌6.7點子至1.594%，是1月8日後最低；2星期Shibor跌4.5點子至1.68%，是1月9日後最低；1個月期Shibor跌1.7點子至1.702%，是2月10日後最低；
中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1.7點子至1.729%，是2月10日後最低；6個月期Shibor跌1.7點子至1.729%，是2月10日後最低；1年期Shibor跌1.7點子至1.735%，是2月10日後最低。
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