文章日期：2025年5月8日 12:08
匯豐宣布最優惠利率將維持不變，保留在目前5.25%的水平。匯豐對上一次於2024年12月20日調整最優惠利率，當時減息12.5點子。
匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變在0.25厘。
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