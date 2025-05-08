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恒指半日升250點 科指升1.5% 北水續流出13億 滬上阿姨升52%

美國維持息口不變，聯儲局主席鮑威爾重申不急於降息，亞股普遍上升。港股低開後倒升，挑戰上日高位。北水連續第二日流出，兩日暫累計流出92.14億元。兩新股上市，滬上阿姨（2589）半日升52.76%，鈞達股份（2865）升6.55%。

恒指今早低開102點，高位升287點，低位跌102點，高低波幅390點。上升股份比例為27.79%，下跌為24.84%，無升跌為47.35%。

恒指半日升250點或1.1%，報22941點，大市成交金額1097億元；國指升121點或1.48%，報8363點。恒生科技指數收報5280點，升1.56%。

藍籌股成交金額459.33億元，佔大市成交41.87%；科指成份股成交金額303.63億元，佔大市成交27.67%；國指成份股成交金額407.99億元，佔大市成交37.19%。

24隻雙櫃台股，總成交0.27億元人民幣，相當於約0.29億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少33.98%，至116.44億元，佔大市成交10.6%。牛熊證成交金額46.56億元，減少50.44%；窩輪成交金額69.87億元，減少15.21%。

藍籌57隻升，22隻下跌，4隻無升跌。理想（2015）升6.94%，收報107.9元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌2.12%，收報85.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報107.9元，升6.94%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.98元，跌4.12%。

恒指跌穿50天線(22805.92點)。科指下試10天線(5106.89點)。

北水南下合計淨流出13.48億元，較上日減少82.86%，連續第2日流出，累計流出92.14億元。北水本月累計流入42.62億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）432.51億元，較上日減60.36%，佔香港市場成交額由上日的22.73%減至19.7%。

百威亞太（1876）首季少賺18% 符預期 中國地區銷量減9%。收報8.42元，跌0.47%。

比亞迪（1211）等放棄智利鋰加工項目。收報385.2元，升0.21%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華虹半導體（1347）收報35.1元，跌0.28%。

中芯國際（0981）收報45.4元，跌1.73%。

再鼎醫藥（9688）收報22.1元，跌2.43%。

滬上阿姨（2589）上市，定價113.12元。創上市新高，見197.6元，平上市低位0元，收報172.8元，升52.76%。

鈞達股份（2865）上市，定價22.15元。創上市新高，見23.7元，收報23.6元，升6.55%。

高豐（2863）半年多賺51.8%中期息0.03元，擬投資電機新項目。收報0.285元，無升跌。

小黃鴨德盈（2250）簽署貴州黃果樹小黃鴨主題漂流項目協議。收報0.94元，無升跌。

中金：「科企專線」提升港交所（0388）在全球科創企業上市地競爭力。收報369元，升0.76%。

百濟神州（6160）首季轉賺127萬美元，經調整淨利潤1.36億元。收報140.6元，跌0.28%。

泡泡瑪特（9992）早期基金股東蜂巧資本：因有基金將到期，一周內沽清持股。泡泡瑪特非執董屠錚盡沽持股，套現22.7億元。收報181.9元，跌1.41%。

阿里（9988）旗下淘寶天貓伙小紅書新服務，用戶可無縫跳轉至淘寶App購物。收報123.3元，升1.65%。

中移動香港完成向TPG收購香港寬頻（1310）股權，持股15.46%與大股東看齊。收報5.11元，升0.2%。

小鵬汽車（9868）據報考慮將小鵬匯天在香港或美國上市。收報77.1元，升3.07%。

彩星玩具（0869）盈警， 料首季錄稅前虧損1200萬元。收報0.51元，跌3.77%。

京東（9618）5.13啟動「心動購物季」，618活動將於5.31開啟。收報132.8元，升1.45%。

吉利（0175）近14%溢價提私有化美上市極氪。收報17.54元，升4.53%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見12.66元，收報10.98元，升2.43%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.86元，收報8.77元，升0.57%；慧居科技（2481）創上市新高，見4元，收報3.07元，升46.89%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.89元，收報0.87元，無升跌；滬上阿姨（2589）創上市新高，見197.6元，收報172.8元，升52.76%；鈞達股份（2865）創上市新高，見23.7元，收報23.6元，升6.55%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見914元，收報914元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1096.55元，收報1096.55元，升0.06%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1097.4元，收報1097.4元，升0.09%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.2元，收報10.2元，無升跌；中國食品（0506）創52周高，見3.26元，收報3.19元，無升跌；AEON CREDIT（0900）創52周高，見6.39元，收報6.39元，無升跌；滬港聯合（1001）創52周高，見0.385元，收報0.385元，升2.67%；國際資源（1051）創52周高，見7.26元，收報7.2元，升4.35%；香港科技探索（1137）創52周高，見2.36元，收報2.29元，跌1.29%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.84元，收報4.83元，升0.63%；日清食品（1475）創52周高，見6.84元，收報6.84元，升0.59%；勛龍（1930）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升11.11%；優矩控股（1948）創52周高，見5.05元，收報4.15元，升245.83%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括華誼騰訊娛樂（0419）低見0.043元，收報0.043元，跌2.27%；弘毅文化集團（0419）低見0.043元，收報0.043元，跌2.27%；稻香控股（0573）低見0.305元，收報0.305元，跌3.17%；亞洲電視控股（0707）低見0.039元，收報0.042元，升2.44%；CMON（1792）低見0.016元，收報0.016元，跌5.88%；遠洋集團（3377）低見0.14元，收報0.142元，跌3.4%；博雷頓（1333）低見23元，收報24.55元，跌1.41%。

創52周低，其中包括，怡邦行控股（0599）低見0.14元，收報0.14元，跌11.39%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；中國藝術金融（1572）低見0.06元，收報0.063元，跌3.08%；德林控股（1709）低見3.31元，收報3.31元，跌2.65%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；鷹美（2368）低見2.8元，收報3.25元，跌3.85%；駿東控股（8277）低見0.083元，收報0.083元，跌7.78%。

異動股

上升異動股，包括，優矩控股（1948）創52周高，見5.05元，收報4.15元，升245.83%；滬上阿姨（2589）創上市新高，見197.6元，平上市低位0元，收報172.8元，升52.76%；慧居科技（2481）創上市新高，見4元，收報3.07元，升46.89%；高鵬礦業（2212）收報0.105元，升36.36%；立橋證券控股（8350）收報0.154元，升28.33%；中國疏浚環保（0871）收報0.136元，升23.64%；光尚文化控股（8082）收報0.129元，升22.86%；力高集團（1622）收報0.127元，升20.95%；皇庭智家（1575）收報0.054元，升20%；大人國際（1957）收報0.225元，升19.05%；僑雄國際（0381）收報0.85元，升18.06%。

下跌異動股，包括，CLASSIFIED GP（8232）收報0.65元，跌40.37%；ALCO HOLDINGS（0328）收報0.35元，跌28.57%；中國上城（2330）收報0.1元，跌24.24%；高裕金融（8221）收報0.99元，跌23.26%；中國華君（0377）收報0.78元，跌17.89%；富通科技（0465）收報0.3元，跌14.29%；美皓集團（1947）收報0.345元，跌13.75%；興紡控股（1968）收報0.084元，跌13.4%；飛揚集團（1901）收報0.085元，跌13.27%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.46元，跌13.21%；中國集成控股（1027）收報1元，跌13.04%。

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