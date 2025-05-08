銀河國際證券報告指出，近期積極信號進一步鞏固了該行對寫字樓業主除外的香港地產股的樂觀觀點，維持對香港地產板塊的樂觀看法﹔積極信號包括五一假期訪港旅客表現強勁、資金大幅流入與利率下行利好地產、中國證監會推動REITs納入互聯互通。
該行指出，五一假期內地旅客按年增長20%，外國旅客增長31%，推動本地零售銷售及酒店高入住率。儘管2024財年零售額下滑7%，預計今年香港零售額將趨穩。除去年12月放寬深圳居民「一簽多行」政策外，擁五萬座位的啟德體育園的啟用有望吸引更多高消費力的內地及國際旅客。
同時，在5月2日至8日期間，香港錄得1300億港元資金流入，對整體經濟及地產市場形成支撐。與企業貸款和按揭掛鈎的1個月HIBOR顯著下降，由於開發商約半數借款與HIBOR掛鈎，利率下降將減少利息支出。而且低利率環境或刺激購房需求，尤其正利差，即租金收益率大於按揭利率的吸引力。
加上，中證監主席吳清昨日提及正研究將REITs納入滬深港通。若成事將對領展（0823）尤為利好，因其是內地資金潛在投資標的。而下一輪互聯互通名單預計於8月底公布。
該行開發商中偏好新地（0016）及嘉里建設（0683）﹔零售地產中首推領展，其次九置（1997）﹔對寫字樓則維持謹慎，因供應過剩及租金下行壓力持續拖累業績。
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