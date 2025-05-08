銀娛首季博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約3.3億港元。淨贏率正常化後，經調整EBITDA為30億港元，按年上升7%，按季下跌9%﹔過去十二個月經調整EBITDA為126億港元，按年上升16%，按季上升4%。

首季銀娛博彩收益總額為109億元，按年上升14%，按季下跌1%。中場博彩收益總額為82億港元，按年上升6%，按季下跌5%。貴賓廳博彩收益總額為20億港元，按年上升52%，按季上升29%。角子機博彩收益總額為7.29億港元，按年上升22%，按季下跌7%。

截至2025年3月底的現金及流動投資為330億元，扣除負債40億港元後之淨額為290億元。公司將於2025年6月派發早前建議之末期股息每股0.5元。

公司主席呂耀東指，認同澳門行政長官最近表示，由於全球經濟放緩及近日宣布關稅措施的潛在影響，短期內可能難以實現2025年整體博彩收益總額的目標。公司亦承認短期存在挑戰，但對澳門整體的長遠前景仍然保持信心。

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