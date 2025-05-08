銀河娛樂（0027）公布，截至2025年3月底首季業績，首季經調整EBITDA為33億元，按年上升16%，按季上升2%﹔首季淨收益112億元，按年升6%，按季跌1%。公司指，對於旗下娛樂場在農曆年假期間以及年假過後的需求較以往維持更長時間感到鼓舞，三月份在「澳門銀河™」的主博彩樓層進行了一些調整，加入全新的電子博彩遊戲，因而對該月份構成局部影響。
銀娛首季博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約3.3億港元。淨贏率正常化後，經調整EBITDA為30億港元，按年上升7%，按季下跌9%﹔過去十二個月經調整EBITDA為126億港元，按年上升16%，按季上升4%。
首季銀娛博彩收益總額為109億元，按年上升14%，按季下跌1%。中場博彩收益總額為82億港元，按年上升6%，按季下跌5%。貴賓廳博彩收益總額為20億港元，按年上升52%，按季上升29%。角子機博彩收益總額為7.29億港元，按年上升22%，按季下跌7%。
截至2025年3月底的現金及流動投資為330億元，扣除負債40億港元後之淨額為290億元。公司將於2025年6月派發早前建議之末期股息每股0.5元。
公司主席呂耀東指，認同澳門行政長官最近表示，由於全球經濟放緩及近日宣布關稅措施的潛在影響，短期內可能難以實現2025年整體博彩收益總額的目標。公司亦承認短期存在挑戰，但對澳門整體的長遠前景仍然保持信心。
其他報道
恒指半日升250點 科指升1.5% 北水續流出13億 滬上阿姨升52%
恒指低開102點 科指跌0.28% 滬上阿姨上市升68% 鈞達升0.23%
特朗普：不會為與中國談判而先降關稅 否認主動提出談判 將黎智英「作為談判的組成部分」
港股ADR跌261點 夜期低水226點 滬上阿姨、鈞達股份上市