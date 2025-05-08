日清日本指，集團在中國不單擴大其地域銷售面積，亦在加強其合味道品牌及推廣高檔袋裝麵上取得重大進步。於中國內地之緩慢經濟復甦中，杯裝即食麵銷售，即主要為合味道大杯麵的增加乃由於銷售渠道擴展至內陸地區。

在香港，非即食麵產品，如冷凍食品的銷售減少乃由於香港市民之消費行為轉變。然而，包括出前一丁袋裝麵銷售保持穩定。在其他地區的即食麵收入有所增長乃由於銷售渠道擴展。

此外，日清日本於2024年9月及2024年12月分別收購韓國Gaemi Food及澳洲ABC Pastry，亦已成為香港日清食品有限公司的綜合附屬公司。在此背景下，收入增加乃由於即食麵銷量增加及收購事項之影響。儘管原材料成本飆升，但即食麵銷量增加及收購事項影響，加上貨幣換算因素，均有助核心經營溢利增加。經營溢利減少乃由於截至2024年12月31日止九個月第三季度確認資產減值虧損。