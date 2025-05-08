moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日清食品控股股東上財年銷售增逾一成

日清食品（1475）公布，控股股東日清日本截至2025年3月底財年的業績，銷售總額為768.19億元（日圓，下同），按年增10.6%，當中銷售淨額為734.74億元﹔營業收入為59.06億元，按年跌27.3%。撇除匯率因素後，收入為698.37億元，按年增5.1%及核心經營溢利為79.35億元，按年跌1.5%。

日清日本指，集團在中國不單擴大其地域銷售面積，亦在加強其合味道品牌及推廣高檔袋裝麵上取得重大進步。於中國內地之緩慢經濟復甦中，杯裝即食麵銷售，即主要為合味道大杯麵的增加乃由於銷售渠道擴展至內陸地區。

在香港，非即食麵產品，如冷凍食品的銷售減少乃由於香港市民之消費行為轉變。然而，包括出前一丁袋裝麵銷售保持穩定。在其他地區的即食麵收入有所增長乃由於銷售渠道擴展。

此外，日清日本於2024年9月及2024年12月分別收購韓國Gaemi Food及澳洲ABC Pastry，亦已成為香港日清食品有限公司的綜合附屬公司。在此背景下，收入增加乃由於即食麵銷量增加及收購事項之影響。儘管原材料成本飆升，但即食麵銷量增加及收購事項影響，加上貨幣換算因素，均有助核心經營溢利增加。經營溢利減少乃由於截至2024年12月31日止九個月第三季度確認資產減值虧損。