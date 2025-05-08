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瑞穗：港元重返7.75、HIBOR緊縮風險降 中美談判前調整預期 料乏重大協議

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，聯儲局對減息持觀望態度，市場料今年底前將減息3次；中美貿易談判，兩國前調整預期，旨在降低衝突(de-escalation)而非達成重大協議(significant deal)。港元方面，引發美元/港元現貨套利多頭交易的回歸；另外，港元重新測試 7.75 的風險在短期內已經下降。

張建泰表示，聯儲局主席鮑威爾對減息持觀望態度，市場對6月減息預期因而降至20%，料聯儲局會等待關稅暫停90日完結後才行動，目前市場仍料今年底前將減息3次。

張建泰表示，市場方面，因聯儲局對經濟前景的正面看法而重拾冷靜，抵消缺乏即時減息影響；另外，據報特朗普擬取消拜登時代的晶片限制，亦利好半導體業；特朗普將與某國達成貿易協議，利好亞洲市場氣氛。

中美貿易談判方面，張建泰表示，貿易談判前人行調整人民幣中間價，人民幣回至7.23水平，以及，特朗普指不會降低關稅以推動貿易談判，認為反映中美兩國均在首輪談判前，調整預期，旨在降低衝突(de-escalation)而非達成協議。

港元方面，張建泰表示，金管局大舉入市後，港元貶至7.77水平，總結餘由450億元，大增至1733億元水平，認為港元流動資金池的突然擴大，可能會讓港元資金管理的市場參與者措手不及。因派發股息或大型IPO而導致港幣流動性緊縮的風險已明顯降低。

張建泰表示，聯儲局保持耐心，加上港元充斥流動性，導致港元T/N掉期點跌至-26點（涵蓋3天），引發美元/港元現貨套利多頭交易的回歸。

張建泰表示，近期港元流動性注入後，港元遠期曲線大幅下跌，反映出在美元兌港元連繫匯率制度下，港元匯率隨外匯市場走勢快速調整。由於風險情緒的改善有利於套利交易流的回歸，除非聯儲局採取鴿派政策或股票流入香港，否則港元重新測試 7.75 的風險在短期內已經下降。

 

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