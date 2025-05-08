文章日期：2025年5月8日 14:44
中國第三方即時配送服務商順豐同城（9699）宣布，「五一」期間集團全場景業務單量按年增長87%，其中商超百貨單量按年增177%。
該公司指出，假日消費氣氛熾熱，新茶飲市場需求旺盛，順豐同城「五一」期間茶飲單量按年增長106%。
除茶飲門店外，集團在商圈內與全場景商家密切協同，商超百貨單量按年高速增長177%，其中藥品、數碼、美妝、母嬰等品類訂單亦錄得高雙位數按年增長。
此外，順豐同城為快遞企業和物流服務商提供多元轉運和上門攬派服務的「最後一公里」業務，「五一」期間，順豐同城最後一公里配送單量按年增長102%，讓居家用戶更快收到購買的產品，也讓商品比出遊的用戶更早到家。
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