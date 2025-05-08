該公司指出，假日消費氣氛熾熱，新茶飲市場需求旺盛，順豐同城「五一」 期間茶飲單量按年增長106%。

除茶飲門店外，集團在商圈內與全場景商家密切協同， 商超百貨單量按年高速增長177%，其中藥品、數碼、美妝、 母嬰等品類訂單亦錄得高雙位數按年增長。

此外， 順豐同城為快遞企業和物流服務商提供多元轉運和上門攬派服務的「 最後一公里」業務，「五一」期間， 順豐同城最後一公里配送單量按年增長102%， 讓居家用戶更快收到購買的產品，也讓商品比出遊的用戶更早到家。

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