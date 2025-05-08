報道引述消息指，配售股份吸引了全球長倉投資者和現有股東的認購需求，配售規模從最初計劃的370萬股擴大至431萬股，籌資規模27.2億元。

訂單簿顯示，前十大投資者認購了約70%的佔有率，前二十大投資者獲得約85%的佔有率。

報道引述消息指，老鋪黃金管理層深度參與了配售。老鋪黃金未回應該社查詢。

老鋪黃金曾跌最多1.9%，是5月7日後最大跌幅，當日跌幅為9.32%。低見672元，是5月7日671元後最低。現報684.5元，跌0.07%。連跌2日，累計跌55.5元，對上一次連跌2日是4月24日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月22日。

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