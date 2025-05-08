老鋪黃金（6181）今早公布，以每股630元，即較上日折讓約8.03%，配售431萬股(新股佔經發行股本約2.5%)，集資淨額26.98億元。股價今早曾跌最多1.9%。彭博社引述消息報道指，老鋪黃金擴大配售股份規模後吸引數倍超額認購。
報道引述消息指，配售股份吸引了全球長倉投資者和現有股東的認購需求，配售規模從最初計劃的370萬股擴大至431萬股，籌資規模27.2億元。
訂單簿顯示，前十大投資者認購了約70%的佔有率，前二十大投資者獲得約85%的佔有率。
報道引述消息指，老鋪黃金管理層深度參與了配售。老鋪黃金未回應該社查詢。
老鋪黃金曾跌最多1.9%，是5月7日後最大跌幅，當日跌幅為9.32%。低見672元，是5月7日671元後最低。現報684.5元，跌0.07%。連跌2日，累計跌55.5元，對上一次連跌2日是4月24日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月22日。
其他報道
順豐同城：「五一」期間全場景業務單量增87% 商超百貨升1.7倍
巴克萊：料FOMC將維持相對緊縮政策立場 今明兩年減息各兩次
瑞穗：港元重返7.75、HIBOR緊縮風險降 中美談判前調整預期 料乏重大協議