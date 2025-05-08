螞蟻集團旗下AlipayHK宣布，五一黃金周期間，本港線下商戶透過集團旗下綜合錢包方案Alipay+，接收內地、海外多國遊客付款的交易金額，按年飈近兩倍，當中內地及海外遊客於香港門店花費最多是購物，而國際遊客消費主力來自韓國，其次是馬來西亞、菲律賓及泰國。
另外，AlipayHK亦稱，五一期間於本港及跨境使用錢包，享受交通服務筆數及金額亦創下新高。
AlipayHK續指，港人於平台北上預約服務亦受追捧，港人於五一期間，使用「跨境小程式」其使用量按年暴增4.5倍，當中預約服務包括高鐵買票、「Call車」、線上餐廳排隊，以及買餐飲券等等。
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