螞蟻集團旗下AlipayHK宣布，五一黃金周期間，本港線下商戶透過集團旗下綜合錢包方案Alipay+，接收內地、海外多國遊客付款的交易金額，按年飈近兩倍，當中內地及海外遊客於香港門店花費最多是購物，而國際遊客消費主力來自韓國，其次是馬來西亞、菲律賓及泰國。