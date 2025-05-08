OneDegree帶動寵物保險市場後，有多間傳統保險亦加強寵物保險推廣，不過現時已較為沉寂，周美華指寵物保險與其他保險不同，需要連結寵物社群，他們過去有不少與寵物社群、非盈利組織連結的活動，另外相對寵物保險是OneDegree主要產品，對其他公司寵物保險而言未必是其最盈利產品。

該行早前推出應用程式「陪胖日記」，讓包括非客戶寵物主人記錄每天的體重、食量、飲水量、運動量，有助寵物有需要看獸醫時方便紀錄，另有線上獸醫免費諮詢服務。應用程式亦設出售寵物用品的商城，周美華表示現時視商城為客戶服務，會要求商戶提供較市面八折的優惠，若商戶能提供較多優惠，平台費用或可以有優惠。商城開設首月錄六位數交易額，周美華指現時正式嘗試最合適的盈利模式，暫不會是主要的收入來源。

OneDegree去年第三季首錄盈利，周美華期望可實現全年盈利。去年第四季因為有花紅等年底出現的固定支出未能盈利，而今年首季則有進展不錯，今年首季在香港寵物節錄得新單銷售，較去年增長83%。她指今年方向續以在現有寵物和家居保險，加入新元素改進產品。另外，該行將繼續加強自動化降低成本，她指人工智能發迅速，以索償為例，過去人工智能掃描文件後可協助分類，現時已能就部分索償進行批核，除了降低人手核查等成本，也有助提升賠付時間，經人工智能批核的索償可以即日賠付。

其他報道

港元拆息繼續回落 富邦大新下調港元定存息

老鋪黃金折讓8%配股 據報獲數倍超額認購 擴大集資至27億

順豐同城：「五一」期間全場景業務單量增87% 商超百貨升1.7倍

巴克萊：料FOMC將維持相對緊縮政策立場 今明兩年減息各兩次

Pimco：美國經濟衰退可能性升至多年來最高

恒生維持 5.25%港元最優惠利率

瑞穗：港元重返7.75、HIBOR緊縮風險降 中美談判前調整預期 料乏重大協議

瑞銀汪濤：年內人行或將政策利率再下調20至30個基點

中銀香港維持最優惠利率不變

【有片：埋身擊】紐約期油走勢反覆 後市料維持區間波動

渣打香港港元最優惠貸款利率維持不變

日清食品控股股東上財年銷售增逾一成

銀河娛樂首季經調整EBITDA升16%至33億元

金管局：預期港元資金供求及整體流動性等 續影響港元拆息 特別是短息

恒生：美聯儲對何時減息態度仍審慎

券商︰三大訊號利好本港地產股 推新地、領展等股份

恒指半日升250點 科指升1.5% 北水續流出13億 滬上阿姨升52%

匯豐宣布最優惠利率將維持不變

綠茶集團IPO 入場費2905元

滬深三大指數半日向上 滬指升0.38%

鮑威爾：貿易政策更明確前 不會倉促降低借貸成本

「新債王」岡拉克料美聯儲或年底前減息

港元拆息全線向下 見逾兩年半低 港元貶值見近1個月最弱

百威亞太首季少賺18% 符預期 中國地區銷量減9%

特朗普擬撤銷AI晶片出口三級限制

關稅戰丨美國擬豁免中國汽車座椅和嬰兒車關稅

比亞迪等放棄智利鋰加工項目

德銀：預計聯儲局今年首次減息在12月

對冲基金Eisler裁員15%

貝森特與國會議員合作 制訂針對中國投資規則

蘋果考慮在瀏覽器中添加AI搜索

結業潮｜海皇粥店全線結業 全盛期擁逾30多間分店

滬深三大指數低開 人行進行1586億人幣逆回購

恒指低開102點 科指跌0.28% 滬上阿姨上市升68% 鈞達升0.23%

特朗普：不會為與中國談判而先降關稅 否認主動提出談判 將黎智英「作為談判的組成部分」

港股ADR跌261點 夜期低水226點 滬上阿姨、鈞達股份上市