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OneDegree：今年寵物險主要更大眾客群 市場滲透率可續提升三成

虛擬保險公司OneDegree今年成立5周年，該行以寵物保險打入市場，副行政總裁周美華認為，現時寵物保險市場滲透率，即有投保醫保的寵物佔比估計仍只有8至10個百分點，未來3年市場滲透率每年仍能以三成的速度上升。該行過去較多網上宣傳，今年則有較多電視、引用Hello Kitty舉辦活動等，較多面向大眾的推廣。

OneDegree帶動寵物保險市場後，有多間傳統保險亦加強寵物保險推廣，不過現時已較為沉寂，周美華指寵物保險與其他保險不同，需要連結寵物社群，他們過去有不少與寵物社群、非盈利組織連結的活動，另外相對寵物保險是OneDegree主要產品，對其他公司寵物保險而言未必是其最盈利產品。

該行早前推出應用程式「陪胖日記」，讓包括非客戶寵物主人記錄每天的體重、食量、飲水量、運動量，有助寵物有需要看獸醫時方便紀錄，另有線上獸醫免費諮詢服務。應用程式亦設出售寵物用品的商城，周美華表示現時視商城為客戶服務，會要求商戶提供較市面八折的優惠，若商戶能提供較多優惠，平台費用或可以有優惠。商城開設首月錄六位數交易額，周美華指現時正式嘗試最合適的盈利模式，暫不會是主要的收入來源。

OneDegree去年第三季首錄盈利，周美華期望可實現全年盈利。去年第四季因為有花紅等年底出現的固定支出未能盈利，而今年首季則有進展不錯，今年首季在香港寵物節錄得新單銷售，較去年增長83%。她指今年方向續以在現有寵物和家居保險，加入新元素改進產品。另外，該行將繼續加強自動化降低成本，她指人工智能發迅速，以索償為例，過去人工智能掃描文件後可協助分類，現時已能就部分索償進行批核，除了降低人手核查等成本，也有助提升賠付時間，經人工智能批核的索償可以即日賠付。

 

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