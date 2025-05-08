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XTransfer獲得荷蘭央行頒發EMI牌照

XTransfer公布，獲得荷蘭中央銀行（De Nederlandsche Bank, DNB）頒發的電子貨幣機構（Electronic Money Institution）牌照，標誌著XTransfer在合規性、安全性與服務能力方面獲得國際權威認可，並將進一步加速公司在歐洲市場的本地化發展與全球化戰略佈局。

在獲得牌照後，XTransfer將正式啓動在荷蘭的本地化運營 ，為荷蘭中小貿易企業提供包括本地賬戶、跨境結算、外匯兌換等一站式收付款解决方案。

公司指，荷蘭是中國在歐盟內的第二大貿易夥伴，鹿特丹港更是歐洲最重要的國際貿易物流樞紐，此次布局不僅為荷蘭的中小貿易企業提供更加便捷、高效、低成本的跨境支付解决方案，助力其拓展國際市場，也為中荷之間的貿易往來搭建更加穩固的金融橋梁，促進兩國經貿關係的進一步發展。

XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示，「此次獲得荷蘭支付牌照，是繼英國金融行爲監管局（FCA）頒發的Authorized Payment Institution牌照後，我們在歐洲市場獲得的又一重要資質認證，是XTransfer全球化戰略的又一重要里程碑。我們將以荷蘭為起點，進一步拓展至整個歐洲經濟區（EEA）的30個國家，為更多中小企業提供安全、高效、低成本的跨境支付服務。同時，借助荷蘭對非洲、中東等地區的金融輻射能力，我們也將探索更多新興市場的拓展機會」。

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