中國商務部新聞發言人何亞東回應中美經貿高層會談時表示，中方堅決反對美國濫施關稅的立場是一貫的，美方想要透過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，與中方協商行動。
何亞東又指，如果美方說一套做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫、謳詐，中方絕不答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。
其他報道
OneDegree：今年寵物險主要更大眾客群 市場滲透率可續提升三成
AlipayHK：五一黃金周Alipay+於港交易金額按年大增近兩倍
順豐同城：「五一」期間全場景業務單量增87% 商超百貨升1.7倍
巴克萊：料FOMC將維持相對緊縮政策立場 今明兩年減息各兩次
瑞穗：港元重返7.75、HIBOR緊縮風險降 中美談判前調整預期 料乏重大協議
金管局：預期港元資金供求及整體流動性等 續影響港元拆息 特別是短息
恒指半日升250點 科指升1.5% 北水續流出13億 滬上阿姨升52%
恒指低開102點 科指跌0.28% 滬上阿姨上市升68% 鈞達升0.23%
特朗普：不會為與中國談判而先降關稅 否認主動提出談判 將黎智英「作為談判的組成部分」