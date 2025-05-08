中國商務部新聞發言人何亞東回應中美經貿高層會談時表示，中方堅決反對美國濫施關稅的立場是一貫的，美方想要透過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，與中方協商行動。