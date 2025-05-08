Microsoft香港將為初創企業帶來資金與技術支持，並促進商業配對機會，包括價值超過110萬元的「Microsoft Azure」點數；免費使用如GitHub Enterprise、Azure OpenAI服務及VS Code等Microsoft工具及專屬優惠等。

至於科技園公司提供的援助則包括，透過「Ideation計劃（Ideation Programme）」提供最高達10萬元的資助；科技園公司的共享工作空間；合資格的初創企業亦可申請科技園公司「創科培育計劃（Incubation Programme）」，獲取額外資金。

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