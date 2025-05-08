期内宏利繼續為全港最大強積金供應商，截至2025年第一季末，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.6%；而在2025年1月1日至3月31日期間，按預計淨流入計算，宏利的市佔率為29.7%，繼續排名榜首。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，首季所有分銷渠道的銷售額均錄得增長，主要受惠於儲蓄、健康與保障類產品針對内地訪客以及本地客戶的強勁銷情。展望未來，鑑於在日趨長壽的大趨勢下，消費者對健康、保障及退休規劃需要的認知普遍提高，同時對生活質素的需求也持續攀升，宏利將充分把握這方面的機遇以進一步發展業務。

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