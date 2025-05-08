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恒指收市升84點 6日累升803點 北水兩日流出共102億

美國維持息口不變，聯儲局主席鮑威爾重申不急於降息，市場憧憬美國關稅協議，亞股普遍上升，但走勢個別發展，日股、韓股升幅稍為擴大，台股、港股升幅收窄，A股反覆上升。港股低開後倒升，受制於上日高位。兩新股上市，滬上阿姨（2589）升40%，鈞達股份（2865）升20%。

恒指連升6日，是4月15日後最長升浪。北水連續第二日流出，今日淨流出23.85億元，較上日減少69.68%，兩日累計流出102.5億。大市成交較上日減少22.56%，是5月2日1337.28億元成交後最少。北水交易成交額806.7億元，較上日減26.08%，佔香港市場成交額比率降至21.69%，均是4月29日後收市新低。

恒指今早低開102點，高位升287點，低位跌102點，高低波幅390點。上升股份比例為31.04%，下跌為33.3%，無升跌為35.64%。

恒指收市升84點或0.37%，報22775點，大市成交金額1858億元，較上日減少22.56%，是5月2日1337.28億元成交後最少；國指升58點或0.7%，報8300點。恒生科技指數收報5228點，升0.56%。

藍籌股成交金額831.03億元，佔大市成交44.72%；科指成份股成交金額516.94億元，佔大市成交27.82%；國指成份股成交金額720.79億元，佔大市成交38.79%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.6億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少25.16%，至132億元，佔大市成交7.1%。牛熊證成交金額55億元，減少41.46%；窩輪成交金額77億元，減少6.57%。

藍籌43隻升，38隻下跌，2隻無升跌。理想（2015）升4.96%，收報105.9元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌4.6%，收報13.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，11隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報105.9元，升4.96%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7元，跌3.85%。

恒指高於10天線(22269.78點)。科指曾跌穿50天線(5418.85點)。

北水南下合計淨流出23.85億元，較上日減少69.68%，連續第2日流出，累計流出102.5億元，對上一次連續2日淨流出是2024年9月25日。北水本月累計流入32.25億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）806.7億元，較上日減26.08%，佔香港市場成交額由上日的22.73%減至21.69%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.27%，是5月7日後最大升幅，當日升幅為2.36%。高見22979.29點，是5月7日23197.57點後最高。今日收市報22775.92點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升6日，累計升803.96點，對上一次連升6日是4月15日。

科指曾升最多1.8%，是5月7日後最大升幅，當日升幅為3%。高見5293.57點，是5月7日5396.54點後最高。今日收市報5228.91點，是5月6日後收市新高，當日報5239.5點。

國指曾升最多1.6%，是5月7日後最大升幅，當日升幅為2.35%。高見8374.34點，是5月7日8456.08點後最高。今日收市報8300.25點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。

午後消息股表現

老鋪黃金（6181）折讓8%配股 據報獲數倍超額認購 擴大集資至27億。收報698元，升1.9%。

順豐同城（9699）：「五一」期間全場景業務單量增87% 商超百貨升1.7倍。收報8.02元，升1.01%。

日清食品（1475）控股股東上財年銷售增逾一成。創52周高，見6.85元，收報6.85元，升0.74%。

銀河娛樂（0027）首季經調整EBITDA升16%至33億元。收報30.4元，升0.66%。

今早及隔晚消息股表現

百威亞太（1876）首季少賺18% 符預期 中國地區銷量減9%。收報8.31元，跌1.77%。

比亞迪（1211）等放棄智利鋰加工項目。收報385.8元，升0.36%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華虹半導體（1347）收報35.25元，升0.14%。

中芯國際（0981）收報45.15元，跌2.27%。

再鼎醫藥（9688）收報22.35元，跌1.32%。

滬上阿姨（2589）上市，定價113.12元。創上市新高，見197.6元，平上市低位0元，收報158.4元，升40.03%。

鈞達股份（2865）上市，定價22.15元。創上市新高，見27.5元，收報26.6元，升20.09%。

高豐（2863）半年多賺51.8%中期息0.03元，擬投資電機新項目。收報0.335元，升17.54%。

小黃鴨德盈（2250）簽署貴州黃果樹小黃鴨主題漂流項目協議。收報0.93元，跌1.06%。

中金：「科企專線」提升港交所（0388）在全球科創企業上市地競爭力。收報367.2元，升0.27%。

百濟神州（6160）首季轉賺127萬美元，經調整淨利潤1.36億元。收報140.7元，跌0.21%。

泡泡瑪特（9992）早期基金股東蜂巧資本：因有基金將到期，一周內沽清持股。泡泡瑪特非執董屠錚盡沽持股，套現22.7億元。收報179元，跌2.98%。

阿里（9988）旗下淘寶天貓伙小紅書新服務，用戶可無縫跳轉至淘寶App購物。收報121.5元，升0.16%。

中移動香港完成向TPG收購香港寬頻（1310）股權，持股15.46%與大股東看齊。收報5.11元，升0.2%。

小鵬汽車（9868）據報考慮將小鵬匯天在香港或美國上市。收報76.1元，升1.74%。

彩星玩具（0869）盈警， 料首季錄稅前虧損1200萬元。收報0.51元，跌3.77%。

京東（9618）5.13啟動「心動購物季」，618活動將於5.31開啟。收報131.6元，升0.53%。

吉利（0175）近14%溢價提私有化美上市極氪。收報17.52元，升4.41%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見12.66元，收報11.18元，升4.29%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.86元，收報8.78元，升0.69%；豐城控股（2295）創上市新高，見3.7元，收報3.7元，升8.82%；慧居科技（2481）創上市新高，見4元，收報2.97元，升42.11%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.91元，收報0.91元，升4.6%；滬上阿姨（2589）創上市新高，見197.6元，收報158.4元，升40.03%；鈞達股份（2865）創上市新高，見27.5元，收報26.6元，升20.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1117.65元，收報1117.65元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見916.1元，收報916元，升0.28%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1069元，收報1069元，升0.2%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1096.55元，收報1096.5元，升0.05%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見65.4元，收報65.4元，升0.31%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1097.4元，收報1097.4元，升0.09%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.051元，收報0.051元，升50%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.2元，收報10.2元，無升跌；中國食品（0506）創52周高，見3.26元，收報3.2元，升0.31%；遠大醫藥（0512）創52周高，見7.24元，收報7.11元，升4.71%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.47元，收報2.42元，升0.41%；亞洲金融（0662）創52周高，見4.1元，收報4.1元，無升跌；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.255元，收報0.25元，升11.11%；AEON CREDIT（0900）創52周高，見6.39元，收報6.3元，跌1.41%；滬港聯合（1001）創52周高，見0.385元，收報0.385元，升2.67%；國際資源（1051）創52周高，見7.26元，收報7.11元，升3.04%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.043元，收報0.043元，跌2.27%；弘毅文化集團（0419）低見0.043元，收報0.043元，跌2.27%；中國天弓控股（0428）低見0.177元，收報0.177元，跌5.35%；稻香控股（0573）低見0.305元，收報0.305元，跌3.17%；亞洲電視控股（0707）低見0.039元，收報0.043元，升4.88%；CMON（1792）低見0.015元，收報0.016元，跌5.88%；景業名邦集團（2231）低見0.204元，收報0.21元，跌25%；遠洋集團（3377）低見0.139元，收報0.14元，跌4.76%；易緯集團（3893）低見0.093元，收報0.098元，跌7.55%；正榮地產（6158）低見0.038元，收報0.039元，跌7.14%。

16隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.55元，收報1.58元，升1.94%；渝太地產（0075）低見0.142元，收報0.142元，無升跌；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.9元，跌6.25%；恆和集團（0513）低見0.148元，收報0.148元，無升跌；怡邦行控股（0599）低見0.14元，收報0.14元，跌11.39%；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；中國藝術金融（1572）低見0.06元，收報0.064元，跌1.54%；德林控股（1709）低見3.19元，收報3.19元，跌6.18%；中國通商集團（1719）低見0.44元，收報0.485元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，優矩控股（1948）創52周高，見5.05元，收報3元，升150%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.051元，收報0.051元，升50%；慧居科技（2481）創上市新高，見4元，收報2.97元，升42.11%；高鵬礦業（2212）收報0.108元，升40.26%；滬上阿姨（2589）創上市新高，見197.6元，平上市低位0元，收報158.4元，升40.03%；高雅光學（0907）收報0.194元，升36.62%；力高集團（1622）收報0.142元，升35.24%；國茂控股（8428）收報0.6元，升33.33%；皇庭智家（1575）收報0.059元，升31.11%；光尚文化控股（8082）收報0.136元，升29.52%；乙德投資控股（6182）收報0.235元，升28.42%。

下跌異動股，包括，山東墨龍（0568）收報3.4元，跌27.66%；ALCO HOLDINGS（0328）收報0.36元，跌26.53%；景業名邦集團（2231）創上市新低，見0.204元，收報0.21元，跌25%；大方廣瑞德（0755）收報0.59元，跌23.38%；高裕金融（8221）收報0.99元，跌23.26%；進業控股（8356）收報0.5元，跌23.08%；美皓集團（1947）收報0.315元，跌21.25%；中國上城（2330）收報0.105元，跌20.45%；民富國際（8511）收報1.13元，跌17.52%；智中國際（6063）見52周低0.145元，收報0.15元，跌16.67%；新吉奧房車（0805）收報1.31元，跌16.56%。

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