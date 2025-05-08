隨著跨境往來愈趨頻繁，市民對跨境醫療的需求料將持續上升。據保誠《2024年個人壽險理賠報告》顯示，去年醫療費用直付服務的整體理賠個案按年上升46%；而保誠客戶在中國內地的跨境醫療個案則按年增加23%。

透過是次合作，保誠的合資格客戶可在進行治療前向佛山復星禪誠醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其向保誠申請醫療費用預先批核。如個案獲批核，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。保誠合資格客戶亦可在佛山復星禪誠醫院獨享優先預約及房間安排，以便更快捷地獲得治療。透過涵蓋預約、應診及治療的一站式醫療支援，保誠冀減輕客戶在治療期間所面對的精神及經濟壓力，讓他們能專心接受治療及休養，加快康復進度。

復星健康目前在大灣區營運佛山復星禪誠醫院、深圳恒生醫院、廣州復星禪誠醫院，以及珠海禪誠醫院共四間醫院。佛山復星禪誠醫院為復星健康旗下旗艦醫院，是一間擁有超過60年歷史的大型三級甲等綜合性醫院，為患者提供全面而多元化的醫療服務，包括專業諮詢、手術、體檢、會診、癌症治療及住院療養等。醫院以「禪醫三寶」（脊柱骨科、泌尿外科、婦兒中心）為代表的專科品牌，打造一批具實力的專科集群，覆蓋心血管內科、普通外科、腫瘤科等。

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