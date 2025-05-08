期內，集團銷售收入5.409億美元，按年增17.6%，主要得益於付運晶圓數量上升，按季升0.3%；毛利率9.2%，年增2.8個百分點，主要得益於產能利用率提升，部分被折舊開支上升所抵銷。

集團預計，第二季度销售收入約在5.5億美元至5.7億美元之間。預計毛利率約在7%至9%之間。

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