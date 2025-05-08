碧桂園（2007）公布，於2025年4月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約30.8 億元人民幣（下同），較2024年4月單月的38.5億元，按年跌20%﹔首四個月合計歸屬公司股東權益的合同銷售金額為108.5億元，較2024年首四個月的173.6億元，按年跌37.5%。
越秀地產（0123）公布，今年四月實現合同銷售額102.93億元，按年上升約23.8%，實現合同銷售面積約為22.93萬平方米，按年跌約28.0%。
今年首四個月的累計合同銷售額約為411.2億元，按年升約37.0%，累計合同銷售面積約為92.45萬平方米，按年跌約9.6%﹔累計合同銷售金額約佔2025年合同銷售目標1,205億元的34.1%。
4月份越秀地產旗下附屬公司收購了八幅地皮的部分權益，合計涉及實際權益的土地價款為42.87億元。
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