亞馬遜（美：AMZN）旗下雲端分支AWS近年主打以數據驅動的數碼解決方案，AWS電競及體育科技全球戰略總監Paul Devlin表示，AWS將雲端服務與人工智能（AI）、數據分析結合，相關技術正協助體育賽事實時監測賽事狀況，並分析選手得分等。目前該技術已應用於F1等賽事，Paul Devlin指，冀將相關體育科技應用於於本港舉辦的賽事，不排除與啓德體育園合作，冀未來一年內可公佈在港與更多機構或企業展開的相關合作。
Paul Devlin指，AWS現時於全球目標客戶主要是體育賽事舉辦機構和娛樂企業，在港亦然。他表示，AWS能協助體育機構直接向觀衆傳遞高質素、低延遲且具互動性的即時體育內容，相信可提升觀衆的現場參與感。此外，以技術貢獻廣告收入方面，他舉例指，AWS會監測運動賽事舉辦期間贊助商廣告出現的頻率和時長，並給出洞察報告，以助體育機構獲取更多、更精準的盈利機會。
以F1賽事為例，Paul Devlin表示，F1賽車每秒可生成100萬個數據點，精準捕捉數據點並分析賽事策略、賽車性能並呈現給觀衆一直較困難，而AWS則會透過F1 StatBot等生成式AI工具，結合自然語言提示，以協助分析師生成F1歷史數據，並在幾秒內生成全球轉播所需的統計數據。
Paul Devlin亦提及相關監測技術用於其他類型體育賽事的情況，包括高爾夫美國巡迴賽（The PGA Tour），他指AWS協助賽事擧辦方建設了一套基於雷達與攝影機的混合系統，透過雲端處理和多輸入的球場映射技術，將球場渲染至厘米級精確度，並利用AI預測球的落點位置。此外AWS也利用機器學習協助賽事主辦方從賽事中獲取的數據、內容增加三倍，並提供AI驅動的解説功能，以提升球迷的觀賽體驗。
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