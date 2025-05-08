泰達幣（Tether，貨幣代號USD₮）發行商Tether宣布，已於公共區塊鏈Kaia完成USD₮原生部署。社交平台LINE旗下開發Web3生態的子公司LINE NEXT與Kaia合作，將透過整合LINE NEXT區塊鏈服務與平台的原生USD₮-Kaia，共同向亞洲主流消費者提供美元穩定幣產品。
Kaia區塊鏈專為LINE Messenger內的Mini Dapp及Dapp Portal生態設計，提供高效能的第一層公有區塊鏈基礎。Kaia區塊鏈上的Mini Dapps將推出一系列由USD₮驅動的創新功能，旨在於LINE Messenger內提供流暢、便捷的數位資產應用體驗。
LINE NEXT的USD₮計劃的主要功能，包括用戶可於多款Mini Dapps中完成任務，賺取USD₮獎勵；用戶可透過LINE Messenger內建錢包直接向朋友發送或接收USD₮；LINE NEXT正考慮將其他由USD₮支援的應用場景整合至Mini Dapps。
公開資料顯示，Kaia最初由盛行於韓國、日本的Kakao、LINE分別開發的Klaytn和Finschia區塊鏈合併而成，是亞洲最大的Web3生態系統，與Kakaotalk和LINE等即時通訊工具相結合，合計擁逾2.5億用戶。
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