銀河娛樂（0027）主席呂耀東今午出席股東大會後接受傳媒表示，繼今年首季的業績已達2019年的95%甚至100%，在五一黄金周擋期，不單博彩及非博彩生意均見好轉，集團的生意也有雙位數字升幅。
儘管今年首季消費信心受到關稅戰影響，博彩收入接近持平，但是黃金周期間的生意良好，銀娛亦有相應調整顧客獎勵及市場推廣等，加大投表演，例如在5、6月份便有張學友及權志龍G-Dragon的表演，預期可帶動澳門及集團業務，有信心業界及整體表現更好，亦可帶動消費，甚至對全年賭收達到2400億澳門元的目標感樂觀。他更預期，美元轉弱可帶動旅客訪澳消費。
展望未來，他謂澳門未來有需要填補商務房間或中等價錢的房間供應。他們亦正待泰國就開賭方面，在今年7月的審議結果，再表達公司是否繼續探索當地業務的意願。
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