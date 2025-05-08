文章日期：2025年5月8日 18:15
京東（9618）旗下「京東招聘」公眾號發布「頂尖青年技術天才計劃」，項目面向全球高校本碩博畢業生及畢業兩年內的技術人才開放招募，薪酬不設上限。
研究方向涵蓋多模態大模型與應用、機器學習、搜索推薦廣告、空間與具身智能、高性能與雲計算、大數據、AI Infra及安全等。
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