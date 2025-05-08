文章日期：2025年5月8日 18:34
中國安儲能源（2399）公布潛在策略合作，集團已與鼎石資本（0804） 就潛在的戰略合作進行討論，其中，雙方打算探討將集團的儲能資產收益權證券化的可能性。
中國安儲能源今日尾市急升11%，成交僅95萬元。
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