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大華銀行首季純利15億新元 環球經濟不確定撥備增八成

大華銀行公布，今年首季純利為15億新元，與去年同期相約，按季則跌2%。大華銀行季內淨利息收入按年升2%至24.09億新元。大華稱，受惠於批發銀行及零售銀行多元化業務支持，於貸款及財管費用的增長，帶動淨費用收入按年大升兩成至創紀錄的6.94億新元。

大華銀行副主席兼行政總裁黃一宗表示，憑全面收入增長，及破紀錄的費用收入及強勁的貸款增長，大華銀行於首季錄得穩健表現，但該行預期環球經濟增長在短期內將放緩，而會在環球前景不確定的情况下保持警惕。

大華銀行表示，由於交易及投資收入減少，導致其他非利息收入按年跌5%，但客戶相關的財資管理收入急升，以及交易和流動性管理活動表現理想，帶動其他非利息收入按季升25%。

資產質素方面，大華銀行撥備按年飈78%至2.9億新元。大華表示，在宏觀經濟不確定性日益增加的情况下，集團預留額外的準備金以增強撥備覆蓋。截至首季末，大華銀行的不良貸款率為1.6%，按季及按年同樣升0.1個百分點。季內信貸成本按年升12點子至35點子。

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