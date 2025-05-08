正榮地產（6158）公布，劉偉亮辭任執董、主席等職務，李洋辭任執董及行政總裁職務，兩人辭任是為投放更多時間處理正榮地產的境內集團控股公司的日常營運及策略發展工作，辭任後兩人仍為正榮僱員﹔公司同時委任陳競德為執董、主席等，陳競德辭任財務總監職務；金明捷獲委任執董及行政總裁；曾紅毅獲委任為財務總監；及楊詠儀獲委任為公司提名委員會成員。
現年44歲的陳競德，於2022年9月加入正榮，擁有逾23年資本市場、財務管理、企業融資、上市規則合規工作以及企業管治方面的豐富經驗。加入公司前，他曾擔任遠洋（3377）和遠洋服務（6677）的公司秘書﹔又曾擔任雅居樂（3383）旗下的雅居樂雅城財務總監兼公司秘書，主要負責財務管理及公司秘書事宜，亦曾於宏安（1222）旗下的宏安管理出任綜合管理辦公室主席助理﹔以及曾於萊蒙（3688）出任房地產部董事總經理等職務。
現年32歲的金明捷則於2014年7月起加入正榮。47歲的曾紅毅則自2013年4月起加入正榮。
公司又同時撤回於6月20日舉行的股東週年大會提呈的第2項普通決議案。
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