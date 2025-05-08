現年44歲的陳競德，於2022年9月加入正榮，擁有逾23年資本市場、財務管理、企業融資、上市規則合規工作以及企業管治方面的豐富經驗。加入公司前，他曾擔任遠洋（3377）和遠洋服務（6677）的公司秘書﹔又曾擔任雅居樂（3383）旗下的雅居樂雅城財務總監兼公司秘書，主要負責財務管理及公司秘書事宜，亦曾於宏安（1222）旗下的宏安管理出任綜合管理辦公室主席助理﹔以及曾於萊蒙（3688）出任房地產部董事總經理等職務。

現年32歲的金明捷則於2014年7月起加入正榮。47歲的曾紅毅則自2013年4月起加入正榮。

公司又同時撤回於6月20日舉行的股東週年大會提呈的第2項普通決議案。

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