招商銀行（3968）及中信銀行（0998）均發通告表示，擬斥資各自成立金融資產投資公司（下稱投資公司）。當中招行打算使用自有資金的150億元（人民幣，下同），設立金融資產投資公司，成功設立後，投資公司將成為招行全資一級子公司，具體業務範圍以金融監督管理機構批覆為準。
招行表示，設立投資公司符合業務發展需要，有助於豐富綜合化經營牌照，完善投商行一體化經營，提升服務實體經濟能力。
招行續指，成立的投資公司初始註冊資本為150億元，由公司作為投資主體根據《金融資產投資公司管理辦法（試行）》，而董事會通過同意成立投資公司，無需提交本股東大會批准。
中信銀行亦表示，為緊跟國家政策導向、積極響應國家號召，以及持續加大對科創企業及民營經濟的支持力度，亦擬動用自有資金斥資100億元，成立全資子公司「信銀金融資產投資」（暫定名稱）。
中信銀行稱，後續將擬按規定選聘董事、高級管理人員，遵照相關法規，建立完善的公司治理結構，開展市場化債轉股、試點業務及其他配套支持業務。
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