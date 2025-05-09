特朗普表示，本周末與中國開始的貿易談判有望取得切實進展，預計北京方面將願意做出讓步，美國也許會考慮降低對許多中國商品加徵的145%關稅；《紐約郵報》：特朗普考慮最早下周大砍中國關稅最低至50%。美國與英國達成特朗普關稅戰以來首份貿易協議，美國對英國繼續保持10%的基準關稅稅率，但汽車關稅部分降低，全部細節將在未來幾周內繼續磋商。美國商務部長表示，與日韓的貿易協議不會很快達成，印度貿易協議也需要「大量工作」。

經濟數據方面，紐約聯儲調查顯示，4月份美國消費者的中期通脹預期升至近三年高點，對就業市場的看法出現惡化。美國第一季度生產率創2022年以來首次下降，單位勞動力成本創一年來最大增幅。在春假期間短暫飈升後，上周美國首次申領失業救濟人數出現下降，基本符合經濟學家預期。

英國央行如期減息25個基點，委員會堅持在貨幣寬鬆方面保持「謹慎、漸進」原則。掉期交易員料6月減息可能性不大，但央行行長貝利對此持開放態度。

個股方面，蘋果的晶硅設計團隊據悉正在研發新的晶片，用於智能眼鏡設備和人工智能伺服器。比爾·蓋茲表示，蓋茲基金會將在未來20年內投入超過2000億美元，2045年停止運營。

道瓊斯工業平均指數收漲254點，升幅0.62%，報41368點。標普500指數收漲32點，升幅0.58%，報5663點。納斯達克綜合指數收漲189點，或1.08%，報17928點。

高盛升2.5%，報565.7美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻84點，而聯合健康跌1.4%，報385.55元，拖累道指1.4點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報197.49元，升0.63%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報154.28元，升1.91%，亞馬遜(美：AMZN)收市報192.08元，升1.78%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報598.01元，升0.2%，英偉達(美：NVDA)收市報117.37元，升0.26%，微軟(美：MSFT)收市報438.17元，升1.11%，Tesla (美：TSLA)收市報284.82元，升3.11%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.41%，報535點。德國DAX指數收漲1.03%，報23352點；法國CAC 40指數漲0.89%，報7694點；英國富時100指數收跌0.33%，報8531點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.98%，報7099點。

美國2年期債息曾升最多3.41%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為3.89%。高見3.9051厘，是4月14日3.9453厘後最高。收市報3.8739厘，是4月11日後收市新高，當日報3.9599厘。

美國10年期債息曾升最多2.92%，是4月11日後最大升幅，當日升幅為3.65%。高見4.3941厘，是4月23日4.3949厘後最高。收市報4.3785厘，是4月23日後收市新高，當日報4.3812厘。

美2年期10年期債息差曾高見50.174基點，是5月7日51.367基點後最闊。收市報49.84基點，是5月6日後收市最闊，當日報50.773基點。收報49.84基點，升2.39%。

美3個月10年期債息終止倒掛，息差曾高見5.758基點，是4月23日7.789基點後最闊。收市報4.386基點，是4月23日後收市最闊，當日報5.902基點。

金龍指數曾升最多1.54%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為3.91%。高見7139.49點，是5月6日7255.84點後最高。收市報7099.81點，是5月6日後收市新高，當日報7200.03點。

道指曾升最多1.6%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為3.03%。高見41773.22點，是4月2日42382.27點後最高。收市報41368.45點，是4月2日後收市新高，當日報42225.32點。連升2日，累計升539.45點，對上一次連升2日是4月23日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月5日。

標指曾升最多1.58%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為1.72%。高見5720.1點，是3月27日5732.28點後最高。收市報5663.94點，是5月2日後收市新高，當日報5686.67點。連升2日，累計升57.03點，對上一次連升2日是4月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月2日。

納指曾升最多2.02%，是5月1日後最大升幅，當日升幅為2.73%。高見18096點，是3月26日18236.55點後最高。收市報17928.14點，是5月2日後收市新高，當日報17977.73點。連升2日，累計升238.48點，對上一次連升2日是5月2日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是3月25日。

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