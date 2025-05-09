個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.04%，折合報500.59元；阿里巴巴（9988）升2.07%，折合報122.24元；美團（3690）升3.6%，折合報141.96元；匯控（0005）升0.72%，折合報88.14元；建行（0939）升1.18%，折合報6.61元。

道期現跌0.233%；標期現跌0.2%；納期現跌0.19%。日本東證指數現升0.98%；韓國KOSPI指數現升0.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.14%。

VIX指數隔晚跌4.54%或1.07點，報22.48點。

紐油現升0.21%或0.13美元，報60.04美元；布油現升0.2%或0.12美元，報62.97美元；金價現升0.33%或11.16美元，報3316.88美元；LME 銅期貨隔晚升0.12%或12美元，報9431.5美元。比特幣現跌0.03%或38.03美元，報102578.61美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0059厘，報4.3726厘。

今日焦點股份可留意：

譚仔國際（2217）最快今日公布業績。

招行（3968）及中信銀行（0998）擬各自斥資成立金融資產投資公司，共涉資250億人幣。

中芯（0981）首季純利升1.6倍，惟第二季指引料收入按季跌最多6%。

正榮地產（6158）主席及行政總裁齊辭任。

唐家成獲行政長官續任港交所（0388）主席。

百度（9888）Apollo與神州租車達成合作，推自動駕駛汽車租賃服務。

中國安儲能源（2399）擬伙鼎石資本，將儲能資產收益權證券化。

亞洲電視（0707）完成配股，淨籌2056萬元用於交租出糧。

京東（9618）推「頂尖青年技術天才計劃」搶AI人才，薪酬不設上限。

宏利（0945）港澳首季NBV按年上升113%至20.1億元。

內地據報考慮全國範圍內推廣商品房現房銷售制度。

銀娛（0027）呂耀東：五一檔期生意有雙位數升幅。

東風汽車（0489）4月銷量跌3%至13.87萬輛。

統一（0220）首季稅後利潤按年升32%。

碧桂園（2007）4月合同銷售額按年跌20%。

華虹半導體（1347）首季少賺跌88%，銷售收入升逾17%。

保誠（2378）伙佛山復星禪誠醫院推跨境醫療網絡服務。

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