恒指今早高開80點或0.36%，報22856點，大市成交金額24億元；國指今早高開19點或0.24%，報8320點。恒生科技指數開市報5225點，跌0.06%。上升股份比例為9.81%，下跌為4.49%，無升跌為85.68%。
藍籌39隻升，29隻下跌，15隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.54%，報24.25元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌5.87%，報42.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報30.5元，升1.33%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報32元，跌9.22%。
恒指重上50天線(22790.17點)。科指續高於10天線(5119.3點)。
譚仔國際（2217）最快今日公布業績。無成交，報1.5元。
招行（3968）及中信銀行（0998）擬各自斥資成立金融資產投資公司，共涉資250億人幣。招行開市報45.2元，無升跌。
中信銀行（0998）開市報6.17元，無升跌。
中芯（0981）首季純利升1.6倍，惟第二季指引料收入按季跌最多6%。開市報42.5元，跌5.87%。
正榮地產（6158）主席及行政總裁齊辭任。無成交，報0.039元。
唐家成獲行政長官續任港交所（0388）主席。開市報366.8元，跌0.11%。
百度（9888）Apollo與神州租車達成合作，推自動駕駛汽車租賃服務。開市報84.9元，跌0.12%。
中國安儲能源（2399）擬伙鼎石資本，將儲能資產收益權證券化。開市報0.25元，跌1.96%。
亞洲電視（0707）完成配股，淨籌2056萬元用於交租出糧。開市報0.044元，升2.33%。
京東（9618）推「頂尖青年技術天才計劃」搶AI人才，薪酬不設上限。開市報132.4元，升0.61%。
宏利（0945）港澳首季NBV按年上升113%至20.1億元。無成交，報236.8元。
內地據報考慮全國範圍內推廣商品房現房銷售制度。
中海外（0688）開市報13.5元，升0.15%。
龍湖（0960）開市報10.2元，無升跌。
華潤置地（1109）開市報26.15元，跌0.38%。
銀娛（0027）呂耀東：五一檔期生意有雙位數升幅。開市報30.4元，無升跌。
東風汽車（0489）4月銷量跌3%至13.87萬輛。開市報4.22元，無升跌。
統一（0220）首季稅後利潤按年升32%。開市報9.25元，升3.01%。
碧桂園（2007）4月合同銷售額按年跌20%。開市報0.425元，升1.19%。
華虹半導體（1347）首季少賺跌88%，銷售收入升逾17%。開市報32元，跌9.22%。
保誠（2378）伙佛山復星禪誠醫院推跨境醫療網絡服務。無成交，報85.85元。
破頂股包括，中達集團控股（0139）創52周高，見0.052元，開市報0.052元，升1.96%；遠大醫藥（0512）創52周高，見7.35元，開市報7.35元，升3.38%；金利來集團（0533）創52周高，見1.49元，開市報1.49元，升0.68%；哈爾濱電氣（1133）創52周高，見5.08元，開市報5.08元，無升跌；粵豐環保（1381）創52周高，見4.85元，開市報4.85元，無升跌；青島銀行（3866）創52周高，見3.8元，開市報3.8元，升0.26%。
異動股
上升異動股，包括，嘉實以太幣（3179）開市報5.37元，升14.99%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報10.73元，升14.94%；華夏以太幣（3046）開市報5.295元，升14.91%；博時以太幣（3009）開市報1.696元，升14.91%；中國疏浚環保（0871）開市報0.12元，升14.29%；道和環球（0915）開市報0.113元，升11.88%；西藏水資源（1115）開市報0.34元，升9.68%；亞洲富思（8413）開市報0.105元，升8.25%；金邦達寶嘉（3315）開市報0.97元，升7.78%；力天影業（9958）開市報0.102元，升7.37%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）開市報2.5元，升7.3%。
下跌異動股，包括，南戈壁（1878）開市報2.41元，跌14.84%；時代環球集團（2310）開市報0.023元，跌11.54%；華虹半導體（1347）開市報32元，跌9.22%；力高集團（1622）開市報0.13元，跌8.45%；中芯國際（0981）開市報42.5元，跌5.87%。