恒指今早高開80點或0.36%，報22856點，大市成交金額24億元；國指今早高開19點或0.24%，報8320點。恒生科技指數開市報5225點，跌0.06%。上升股份比例為9.81%，下跌為4.49%，無升跌為85.68%。