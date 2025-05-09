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蘋果據報正開發專用晶片 用於智能眼鏡和AI伺服器

彭博社報道，蘋果的晶硅設計團隊正在研發新的晶片，這些晶片將成為未來設備的大腦，包括其首款智能眼鏡、功能更強大的Mac和人工智能(AI)伺服器。

報道引述消息指，該公司在智能眼鏡晶片研發方面取得了進展。此舉表明蘋果正在加緊研發此類設備，以挑戰Meta Platforms Inc.的Ray-Ban眼鏡。

近年來，晶硅團隊已成為蘋果產品開發引擎的關鍵組成部分，特別是在2020年開始以自研Mac晶片取代英特爾處理器之後。因這些計劃非公開而匿名消息稱，該團隊還在開發將用於未來Mac設備以及支撐Apple Intelligence平台的AI伺服器晶片。

蘋果公司的一位代表拒絕發表評論。

報道指，該款眼鏡處理器基於Apple Watch所用晶片，其能耗低於iPhone、iPad和Mac等產品中的組件。

報道指，蘋果計劃在明年年底或2027年開始量產這款處理器，這意味著如果一切順利，眼鏡產品可能將在接下來兩年左右面世。跟蘋果的其他主要晶片一樣，合作方台積電將負責生產。

與此同時，AI伺服器晶片將是該公司首款專門為此打造的處理器，用於遠程處理Apple Intelligence請求，並將信息回傳用戶設備。目前這一任務由包括M2 Ultra在內的高端Mac晶片承擔。The Information報道稱，這個AI伺服器項目將使用與博通共同開發的組件。該項目代號為Baltra，計劃於2027年完成。

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