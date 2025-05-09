美國財政部在聲明中表示，該計劃包括，在合作伙伴國投資者向美國監管機構提交交易批准申請之前收集他們的信息，推出由美國外國投資委員會（CFIUS）運營的「已知投資者」門戶。

報道引述消息指，在總統特朗普計劃下周訪問中東之前，政府官員已經討論過把這三個中東國家納入該計劃。報道引述消息指，一些歐洲和亞洲國家也在討論中被列入該計劃中的潛在合作伙伴。

獲得「快速通道」資格將有助於消除海灣主權財富基金所面臨的一大障礙。這些基金合計掌握著數萬億美元資產。此前，這些基金在美國的交易遭到拜登政府的嚴格審查，因為這些實體被認為與中國關係密切。

財政部長貝森特可能於下周隨美國代表團前往海灣地區，跟進相關磋商，相關磋商在國際貨幣基金組織(IMF)/世界銀行春季會議期間於華盛頓舉行的會談中升溫。

報道引述消息指，儘管特朗普政府對中國姿態強硬，但部分海灣國家近期採取的措施讓特朗普政府感到鼓舞，因為這些措施展現出華盛頓仍然是他們在國防、技術和投資方面的主要合作伙伴

。

貝森特在聲明中表示，「財政部致力於維護和提升有利於我國經濟的開放投資環境，同時確保流程效率不會削弱我們識別並應對外資可能帶來的國家安全風險的能力」。

白宮國家安全委員會沒有回應置評請求。

報道引述消息指，美國財政部官員上月在華盛頓的會議上表示，CFIUS改革的一大重點將是為主要海灣投資機構建立「知識庫」，以儘量減少它們為未來交易提交的新信息量。

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