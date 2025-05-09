海關總署公布，4月以人民幣計價出口增9.3%，3月為增13.5%；進口增0.8%，3月為跌3.5%。4月貿易順差7000億元人民幣。以美元計價出口8.1%，好過市場預期的增2%，進口跌0.2%，好過預期的跌6%，貿易順差961.8億美元市場預期為順差939億美元。彭博計算，中國4月對美出口按年下降21.0%。
央視新聞報道，海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，各地各部門同心聚力有效應對外部衝擊，推動經濟持續回升向好，外貿延續平穩增長態勢。4月進出口增長較一季加快4.3個百分點，其中出口增幅擴大、進口由降轉增，展現出較強韌性。從進出口商品看。高技術產品表現突出，前4個月進出口1.52兆元，增長7.4%。從經營主體看。民營企業進出口8.05兆元，增長6.8%，佔進出口總值的56.9%，拉動同期我國整體進出口增長3.7個百分點。
內媒報道，今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值14.14兆元，年增2.4%。其中，出口8.39兆元，增長7.5%；進口5.75兆元，下降4.2%。 4月當月，貨物貿易進出口3.84兆元，增長5.6%。其中，出口2.27兆元，增長9.3%；進口1.57兆元，增長0.8%。
海關總署數據顯示，今年前4個月，中國對周邊國家進出口5.1兆元，年比增長5.1%，增速較一季加速1.6個百分點，高出前4個月進出口整體增速2.7個百分點。其中，對東協、中亞五國進出口分別增長9.2%、9.9%。海關總署統計分析司司長呂大良說，前4個月，對21個周邊國家進出口增長，同周邊國家全方位合作持續深化，經貿關係日益緊密。
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