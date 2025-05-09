港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌15.8點子至1.93655%，是2022年9月7日後最低，當日報1.91024%。對上一次連跌4日是4月1日，當日拆息報3.6256%。
港元現報7.7729元升值7點子，曾貶值最多23點子，報7.7759元，是4月7日7.7768元後最弱。亦曾升值最多47點子，報7.7689元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌29.17點子至0.09786%，是2022年7月14日後最低；1星期HIBOR跌36.6點子至0.815%，是2022年7月25日後最低；2星期HIBOR跌32.87點子至1.11941%，是2022年8月2日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.2點子至2.78238%，是5月7日後最高；6個月期HIBOR跌12.5點子至3.01167%，是2022年8月9日後最低；12個月期HIBOR跌11.25點子至3.24095%，是2022年7月13日後最低。
貨幣基礎方面，上日總額增136.03億元，至總數21134.74億元，是2022年6月15日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減9億元，至總數6080.75億元，是4月28日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.04億元，至總數132.05億元，是4月22日後最高。收市總結餘為1741億元，較再上一日增127.87億元，總結餘是2022年7月21日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增17.12億元，至總數13180.94億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增2.34億元，至總數12076.84億元，是4月24日後最高。
上日因金管局再度入市，沽出127.88億港元。
美元指數現報100.619貶值0.021點或0.02%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.33741%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-1.2574%，連續3日擴闊，利差是2024年9月19日後最闊，當日差距為-1.3055%。
對上一次連續3日擴闊，是2025年4月17日，當日利差報-0.7365%。
Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌4.2點子至1.497%，是1月7日後最低；1星期Shibor跌7.5點子至1.519%，是2024年12月25日後最低；2星期Shibor跌12.6點子至1.554%，是2023年1月6日後最低；1個月期Shibor跌1.8點子至1.684%，是1月16日後最低；
中長線拆息方面，6個月期Shibor跌2.5點子至1.704%，是1月23日後最低；6個月期Shibor跌2.5點子至1.704%，是1月23日後最低；1年期Shibor跌2.4點子至1.711%，是1月20日後最低。
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