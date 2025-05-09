彭博社報道，渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔在採訪中稱，中國4月貿易數據表現強勁，遠好於其預期，出口部分可能部分受益於美國對等關稅在其他國家延遲90天，使得中國可以通過繞道進行出口，即使中國對美國的直接出貨量劇減。
劉潔稱，出口繞道並不意味著掩蓋原產地，而是意味著像越南這樣的國家可能會用他們的全部資本支出來滿足美國的需求，同時用中國的供應來滿足他們自己的國內需求。
劉潔稱，貿易數據表現將適度支持人民幣，但不太可能是實質性的。中國最近幾個季度的貿易順差非常大，其中2025年第一季度已經超過了近年來任何國家的全年貿易順差。但人民幣仍將受到以下因素的綜合影響：隨後幾個月可能出現的疲軟數據；中國市場利率更低，人行可能比聯儲局更快地放鬆貨幣政策；市場對美中貿易談判持懷疑態度。人民幣後期表現可能仍會落後於其他貨幣，美元/在岸人民幣下方空間有限，尤其是當匯率貼近中間價位時。
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