恒指今早高開80點，高位升131點，低位跌83點，高低波幅215點。上升股份比例為19.75%，下跌為32.47%，無升跌為47.77%。

恒指半日升1點或0.01%，報22777點，大市成交金額967億元；國指跌21點或0.26%，報8278點。恒生科技指數收報5144點，跌1.61%。

藍籌股成交金額420.72億元，佔大市成交43.5%；科指成份股成交金額270.17億元，佔大市成交27.93%；國指成份股成交金額359.15億元，佔大市成交37.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.2%，至141.51億元，佔大市成交14.62%。牛熊證成交金額66.01億元，增加20.01%；窩輪成交金額75.5億元，減少1.95%。

藍籌37隻升，45隻下跌，1隻無升跌。恒地（0012）升5.3%，收報23.85元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌6.87%，收報42.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是美的集團（0300）收報75.65元，升1.34%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報30.95元，跌12.2%。

恒指50天線(22788.6點)得而復失。科指下試10天線(5111.24點)。

北水南下合計淨流入34.17億元，終止連續2日流出。北水本月累計流入66.41億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）454.49億元，較上日減43.66%，佔香港市場成交額由上日的21.69%增至23.48%。

個股表現

中國4月美元計價出口增8.1% 進口跌0.2% 均好過預期。

港口運輸股

德翔海運（2510）收報6.56元，升4.46%。

中遠海控（1919）收報12.46元，升2.13%。

太平洋航運（2343）收報1.72元，跌1.15%。

招商局港口（0144）收報13.1元，升1.08%。

東方海外（0316）收報114.1元，升2.33%。

比亞迪（1211）據報目標在2030年海外銷量佔比一半。收報386元，升0.05%。

譚仔國際（2217）最快今日公布業績。創52周高，見1.5元，收報1.5元，無升跌。

招行（3968）及中信銀行（0998）擬各自斥資成立金融資產投資公司，共涉資250億人幣。招行收報46元，升1.77%。

中信銀行（0998）收報6.23元，升0.97%。

中芯（0981）首季純利升1.6倍，惟第二季指引料收入按季跌最多6%。收報42.05元，跌6.87%。

正榮地產（6158）主席及行政總裁齊辭任。收報0.042元，升7.69%。

唐家成獲行政長官續任港交所（0388）主席。收報370.8元，升0.98%。

百度（9888）Apollo與神州租車達成合作，推自動駕駛汽車租賃服務。收報84.1元，跌1.06%。

中國安儲能源（2399）擬伙鼎石資本，將儲能資產收益權證券化。收報0.27元，升5.88%。

亞洲電視（0707）完成配股，淨籌2056萬元用於交租出糧。收報0.048元，升11.63%。

京東（9618）推「頂尖青年技術天才計劃」搶AI人才，薪酬不設上限。收報130.9元，跌0.53%。

宏利（0945）港澳首季NBV按年上升113%至20.1億元。收報239.8元，升1.27%。

內地據報考慮全國範圍內推廣商品房現房銷售制度。

藍籌內房

中海外（0688）收報13.06元，跌3.12%。

龍湖（0960）收報10.04元，跌1.57%。

華潤置地（1109）收報25.5元，跌2.86%。

銀娛（0027）呂耀東：五一檔期生意有雙位數升幅。收報30.6元，升0.66%。

東風汽車（0489）4月銷量跌3%至13.87萬輛。收報4.06元，跌3.79%。

統一（0220）首季稅後利潤按年升32%。創52周高，見9.97元，收報9.77元，升8.8%。

碧桂園（2007）4月合同銷售額按年跌20%。收報0.41元，跌2.38%。

華虹半導體（1347）首季少賺跌88%，銷售收入升逾17%。收報30.95元，跌12.2%。

保誠（2378）伙佛山復星禪誠醫院推跨境醫療網絡服務。收報85.2元，跌0.76%。

破頂股表現

破頂股包括，賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.52元，收報1.51元，升1.34%；安德利果汁（2218）創上市新高，見24.5元，收報21.45元，升49.37%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.05元，收報0.98元，升7.69%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1118.05元，收報1118.05元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1096.65元，收報1096.55元，升0%；大唐發電（0991）創52周高，見1.95元，收報1.94元，升2.11%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.47元，收報5.46元，升2.06%；達力集團（0029）創52周高，見14.6元，收報14.4元，跌0.69%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.056元，收報0.053元，升3.92%；統一企業中國（0220）創52周高，見9.97元，收報9.77元，升8.8%；雲鋒金融（0376）創52周高，見2.6元，收報2.3元，升0.44%；北京控股（0392）創52周高，見32.5元，收報32.5元，升1.4%；遠大醫藥（0512）創52周高，見7.68元，收報7.58元，升6.61%；金利來集團（0533）創52周高，見1.49元，收報1.49元，升0.68%；梧桐國際（0613）創52周高，見0.72元，收報0.65元，升3.17%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括稻香控股（0573）低見0.295元，收報0.3元，跌1.64%；智數科技集團（1159）低見0.415元，收報0.415元，跌4.6%；盈滙企業控股（2195）低見0.04元，收報0.047元，升2.17%；小黃鴨德盈（2250）低見0.9元，收報0.93元，無升跌；遠洋集團（3377）低見0.137元，收報0.139元，跌0.71%；亨得利（3389）低見0.086元，收報0.093元，跌1.06%；匯財金融投資（8018）低見0.028元，收報0.029元，跌12.12%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.182元，收報0.182元，跌13.33%；滬上阿姨（2589）低見140元，收報145元，跌8.46%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見1.41元，收報1.41元，跌10.76%；渝太地產（0075）低見0.142元，收報0.142元，無升跌；怡邦行控股（0599）低見0.12元，收報0.15元，升7.14%；歡喜傳媒（1003）低見0.35元，收報0.36元，跌2.7%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.33元，收報0.52元，跌38.82%；德林控股（1709）低見3.1元，收報3.18元，跌0.31%；中駿集團控股（1966）低見0.111元，收報0.115元，無升跌；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；ITE HOLDINGS（8092）低見0.02元，收報0.026元，無升跌；盛龍錦秀國際（8481）低見0.21元，收報0.275元，跌20.29%。

異動股

上升異動股，包括，進業控股（8356）收報0.79元，升58%；安德利果汁（2218）創上市新高，見24.5元，收報21.45元，升49.37%；中國碳中和（1372）創52周高，見0.64元，收報0.57元，升46.15%；帝王國際投資（0928）收報0.039元，升34.48%；高雅光學（0907）創52周高，見0.285元，收報0.26元，升34.02%；新都酒店（8315）收報0.11元，升32.53%；亞太金融投資（8193）收報0.179元，升31.62%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.4元，升19.4%；中國城市基礎設施（2349）收報0.063元，升18.87%；巨星傳奇（6683）收報4.43元，升18.77%；仁德資源（8125）收報0.35元，升18.64%。

下跌異動股，包括，MAYER HOLDINGS（1116）見52周低0.33元，收報0.52元，跌38.82%；長城天下（0524）收報0.27元，跌23.94%；龍皇集團（8493）收報0.057元，跌22.97%；盛龍錦秀國際（8481）見52周低0.21元，收報0.275元，跌20.29%；國茂控股（8428）收報0.48元，跌20%；瀛海集團（8668）平上市低位0.08元，收報0.08元，跌19.19%；南戈壁（1878）收報2.29元，跌19.08%；富一國際控股（1470）收報0.039元，跌18.75%；麗新國際（0191）收報0.52元，跌14.75%；中國疏浚環保（0871）收報0.09元，跌14.29%。

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