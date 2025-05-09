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半日沽空金額減17% 盈富沽空增16% 街貨兩周高 南方恒生科技街近5個月高

大市半日沽空金額104.27億元，較上日減少17.59%，沽空金額佔大市成交比率為10.77%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）11.92億元，較上日增加16%。上日流通股份增0.75%或4600萬個，至61.09億個，是4月24日後最多，當日達61.45億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份增3.56%或1231.39萬個，至3.58億個，是4月29日後最多，當日達3.67億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增1.86%或16200萬個，至88.64億個，是2024年12月17日後最多，當日達89.87億個。

沽空增幅最多的股份為，巨星傳奇（6683）增加13085.28%，至388.50萬元；沽空減幅最多的股份為，安碩Ａ５０（2823）減少-98.83%，至19.89萬元。

藍籌當中，沽空比率最高的是金沙中國（1928）沽空比率53.71%。科指股沽空比率最高的是百度（9888）沽空比率42.53%。

其餘請看附圖。

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