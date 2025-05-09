由美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰牽頭的談判，將於本周末在瑞士舉行會談。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）也將參與談判。

報道引述知情人士表示，美方把關稅降至60%以下設為目標，以此作為第一步，並認為中方可能也會隨之跟進。知情人士指，為期兩天的磋商如果取得進展，最早可能於下周下調關稅。

有知情人士指，此次談判很可能是試探性的，更側重於表達不滿，而非敲定解決雙方之間諸多問題的解決方案。他們表示，目前形勢瞬息萬變，意味著短期內關稅水平是否會下降尚不確定。

報道引述知情人士提到，美國另一個重要訴求是確保中國取消對用於製造磁鐵的稀土出口管控，因為一些行業面臨供應中斷。芬太尼問題也取得了進展。知情人士稱，雙方可能很快會就中國減少用於生產阿片類藥物的原料出口另行談判。

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