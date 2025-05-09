母批空中服務員誤把白酒當水給3歲小孩 國泰：高度重視 會啟動內部調查

該網民表示，當時已立即通知空姐，空姐表示會確認一下，但之後沒有下文，亦沒有道歉。該網民批評國泰空中服務員處理手法不當，質疑國泰內部管理制度是否存在問題，其他食品，包括熱食、飲品會否亦存在過期或儲存不當的問題。

國泰回覆《明報》指，就5月4日從奧克蘭飛往香港的CX198航班上向部分顧 客提供的花生小食超過最佳食用日期一事， 向受影響的顧客致以誠摯歉意。

國泰表示，高度重視食物安全， 已立即就事件展開調查以瞭解成因， 全面檢視預包裝食品處理流程， 並已完成所有倉庫及機艙庫存的檢查。

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