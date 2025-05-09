繼早前有空中服務員錯誤地把白酒當成水給3歲小童喝後，國泰（0293）再被網民投訴提供過期小食予乘客。有網民日前在小紅書發文，以「國泰航空提供過期食物！離譜！」為題，指自己於5月4日一家三口乘搭國泰航空從奧克蘭飛往香港上，獲空姐派發兩包果仁及花生零食，其中發現花生的最佳食用日期是2024年7月8日前，距今已過期10個月之久。
母批空中服務員誤把白酒當水給3歲小孩 國泰：高度重視 會啟動內部調查
該網民表示，當時已立即通知空姐，空姐表示會確認一下，但之後沒有下文，亦沒有道歉。該網民批評國泰空中服務員處理手法不當，質疑國泰內部管理制度是否存在問題，其他食品，包括熱食、飲品會否亦存在過期或儲存不當的問題。
國泰回覆《明報》指，就5月4日從奧克蘭飛往香港的CX198航班上向部分顧
國泰表示，高度重視食物安全，
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