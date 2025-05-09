華僑銀行首季淨息差按年減23點子（1厘等於100點子）至2.04厘，淨利息收入按年跌4%至23.45億新元，集團解釋因於利息下降的環境下，季內淨息差水平，較去年同期跌23點子，其亦同時抵消了按年升8%平均資產規模、所帶來的增長。

華僑銀行首首季非利息收入，按年升一成至13.1億新元，集團稱受惠於強勁的手績費、交易及保險相關的收入所推動。

截至3月底，華僑銀行貸款按年升7%至3220億坡元，整體貸款當中有340億坡元是來自香港區。客戶存款按年升9%至4030億坡元，按季亦增3%。活期及儲蓄存款比率（CASA）按年增1.5個百分點至48.9%。由於存款增長較大，貸存比率按年跌1.4個百分點至78.9%。

貸款質素方面，華僑銀行撥備按年大升25%至2.12億坡元。不良貸款比率按年跌0.1個百分點至0.9%。

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