moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

華僑銀行首季純利跌5% 經濟前景具挑戰性撥備增25%

於新加坡上市的華僑銀行公布今年首季業績，受淨利息收入按年跌4%，以及集團撥備按年大增25%影響，華僑銀行季內純利按年跌5%，不過按季升12%至18.83億坡元。華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，季內續見該行存款流入及貸款增長，整體資產質素維持穩健，而於具挑戰性的經濟前景下，集團以審慎原則且具前瞻性地預留信貸撥備。

華僑銀行首季淨息差按年減23點子（1厘等於100點子）至2.04厘，淨利息收入按年跌4%至23.45億新元，集團解釋因於利息下降的環境下，季內淨息差水平，較去年同期跌23點子，其亦同時抵消了按年升8%平均資產規模、所帶來的增長。

華僑銀行首首季非利息收入，按年升一成至13.1億新元，集團稱受惠於強勁的手績費、交易及保險相關的收入所推動。

截至3月底，華僑銀行貸款按年升7%至3220億坡元，整體貸款當中有340億坡元是來自香港區。客戶存款按年升9%至4030億坡元，按季亦增3%。活期及儲蓄存款比率（CASA）按年增1.5個百分點至48.9%。由於存款增長較大，貸存比率按年跌1.4個百分點至78.9%。

貸款質素方面，華僑銀行撥備按年大升25%至2.12億坡元。不良貸款比率按年跌0.1個百分點至0.9%。

其他報道

乘客轟派過期10個月花生 向空姐反映無下文無道歉 國泰：已就事件展開調查

英偉達據報計劃為中國市場推出降級版H2O晶片

恒隆旗下山頂廣場五一期間客流量增逾五成

瑞銀王宗豪：DeepSeek帶動國際投資者首季加倉中國股票

關稅戰丨美國據報擬降低對華關稅 尋求中國放寬稀土管控

【有片：埋身擊】上證指數須升破呢個水平 才可確認上升趨勢

半日沽空金額減17% 盈富沽空增16% 街貨兩周高 南方恒生科技街近5個月高

神威藥業首季收入跌32%

盧特尼克：日韓貿易協議會比英國更複雜

小黃鴨德盈斥250萬幣組合營 開發IP矩陣的AI大模型智能產品

恒指半日升1點 半日成交不足千億 北水轉流入 中芯跌6% 華虹跌12%

渣打：中國貿易數據強勁或部分因出口繞道 人民幣料仍偏弱

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.26%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR續見逾兩年低 港元貶值見1個月最弱

中國4月美元計價出口增8.1% 進口跌0.2% 均好過預期

白宮貿易顧問：對美國關稅進行報復是嚴重錯誤

美國商務部長：對華談判目標是降低關稅、緩和局勢

美國擬推投資快速通道審批機制 吸引中東財富基金

鴻星集團否認清盤傳聞 強調公司如常運作 對旗下餐飲業務保持審慎樂觀

日本財務大臣：不會以出售美債作為與美國談判一部分

美聯儲企硬不減息 特朗普發文轟鮑威爾蠢材、甚麼都不懂

瑞銀據報洽售旗下對冲基金部門O’Connor