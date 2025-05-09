於新加坡上市的華僑銀行公布今年首季業績，受淨利息收入按年跌4%，以及集團撥備按年大增25%影響，華僑銀行季內純利按年跌5%，不過按季升12%至18.83億坡元。華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，季內續見該行存款流入及貸款增長，整體資產質素維持穩健，而於具挑戰性的經濟前景下，集團以審慎原則且具前瞻性地預留信貸撥備。
華僑銀行首季淨息差按年減23點子（1厘等於100點子）至2.04厘，淨利息收入按年跌4%至23.45億新元，集團解釋因於利息下降的環境下，季內淨息差水平，較去年同期跌23點子，其亦同時抵消了按年升8%平均資產規模、所帶來的增長。
華僑銀行首首季非利息收入，按年升一成至13.1億新元，集團稱受惠於強勁的手績費、交易及保險相關的收入所推動。
截至3月底，華僑銀行貸款按年升7%至3220億坡元，整體貸款當中有340億坡元是來自香港區。客戶存款按年升9%至4030億坡元，按季亦增3%。活期及儲蓄存款比率（CASA）按年增1.5個百分點至48.9%。由於存款增長較大，貸存比率按年跌1.4個百分點至78.9%。
貸款質素方面，華僑銀行撥備按年大升25%至2.12億坡元。不良貸款比率按年跌0.1個百分點至0.9%。
其他報道
乘客轟派過期10個月花生 向空姐反映無下文無道歉 國泰：已就事件展開調查
半日沽空金額減17% 盈富沽空增16% 街貨兩周高 南方恒生科技街近5個月高
小黃鴨德盈斥250萬幣組合營 開發IP矩陣的AI大模型智能產品
恒指半日升1點 半日成交不足千億 北水轉流入 中芯跌6% 華虹跌12%
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR續見逾兩年低 港元貶值見1個月最弱
鴻星集團否認清盤傳聞 強調公司如常運作 對旗下餐飲業務保持審慎樂觀