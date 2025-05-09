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星展香港推「股票交易星級會員計劃」 按3個月股票交易額收經紀佣金

星展銀行（香港）表示，專為星展豐盛理財客戶推出「股票交易星級會員計劃」，持有財富管理戶口的豐盛理財客戶，將根據過去三個月的股票交易量，按不同經紀佣金收費。星展香港稱，除佣金優惠外，參與計劃的客戶更可獲豁免多項，包括存倉費等股票服務費用，並享有較高的現金戶口利率。

計劃分6個不同等級，分別為「鑽星」、「白金」、「金星」、「銀星」、「銅星」及「基本」級別，按最近3個月股票交易額，去收取不同的經紀佣金費率。以最高等級的「鑽星」計，最近3個月的交易額要求為2000萬元或以上，其香港及美國證券經紀佣金，分別為0.1%及0.15%。

而最低等級的「基本」級別，3個月股票交易額要求為100萬以下，其香港及美國證券經紀佣金，則分別為0.2%及0.35%。

星展銀行（香港）零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳表示，透過專屬定價及度身訂造的優惠，可為活躍投資者提高成本效益；另外，星展香港亦稱，將於網上股票交易平台設立專屬頁面，另將陸續為計劃增添更多優惠。

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