金管局今日宣布，伙香港銀行學會舉辦2025綠色金融科技比賽。比賽並獲可持續科技學院、香港數碼港管理有限公司、香港科技園公司和投資推廣署支持。
是次比賽聚焦五大主題，包括可持續供應鏈與中小企；提升氣候風險建模與分析；碳市場分析與技術；可持續投資；及可持續銀行與融資產品。
金管局持歡迎香港以至全球各地的公司就上述主題中的至少一項提交創新的綠色金融科技方案，方案須於今年6月6日或之前經比賽網站提交。參賽方案將經由來自不同界別領袖所組成的評判小組評審，當中包括銀行界、投資界、科技界，以及專業組織和學術界的專家。
比賽優勝者將獲邀於今年9月12日舉行的「2025綠色金融科技研討會」上展示及推介其得獎方案。研討會是「香港綠色周2025」的重要活動，將匯聚傑出的業界領袖、創新技術人員及專家，為優勝者提供獨特機會聯繫主要持份者，建立戰略夥伴關係，開拓新商機，亦可讓業界更了解市場上最新的綠色金融科技方案。
此外，優勝者及決賽入圍者可獲得其他支持業務擴張及發展的機會。
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