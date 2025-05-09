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比特幣再衝破10萬關 渣打料大戶加持下今季或最少升至12萬美元

貿易戰和解曙光初現，風險資產比特幣則趁勢從低位反彈，目前升至10.3萬美元水平，繼今年1月底後再升破10萬美元大關，有分析認為，英美達成初步貿易協議、機構持續購買比特幣是推升比特幣價格的重要原因，而此情此景下，渣打分析師指自己早前預計比特幣將在今年第二季升至12萬美元的預測「可能太低」，在超級大戶的支持下，比特幣價格將於夏季持續攀升，並有機會於年底前達到該行早前預測的20萬美元。

渣打銀行數碼資產主管Geoff Kendrick早前成功預測比特幣將於特朗普當選日衝上7.3萬美元大關，相關預測已然成真，他近期在一封寄給其客戶的電郵中表示，過去三周內美國比特幣現貨ETF錄得53億美元資金流入，反映有更多的機構資金正在湧入。

據此他認為，美國乃至世界範圍內的資金配置部署正在重塑，而他自己早前關於每枚比特幣達到12萬美元的預測已「很有機會成真」、「甚至可能過低」。

比特幣升破10萬美元關，HashKey Group首席分析師丁肇飛則指早有預兆。他表示，早在4月底，比特幣就出現了與美股同頻脫錨的情況，逆美股拉升走出獨立行情，這為比特幣重返10萬美元埋下了伏筆。而其後機構持續買入比特幣，令比特幣價格有支持。2024 年年底，貝萊德比特幣 ETF（IBIT）資產規模達343億美元，超越iShares黃金信托基金（IAU）的330億美元。這訊號表明傳統機構對比特幣的長期信心在逐漸增強，為比特幣重新定價埋下了伏筆。而Strategy、Thumzup、Metaplanet 等企業持續不斷增持比特幣，進一步鞏固了市場的買方力量，吸引更多增量資金入場，支撐特幣價格攀升。

此外，加密市場的流動性也在悄然改變。據區塊鏈數據平台CoinGecko統計，2025年4月USDT增發量高達50億美元，使得針對加密市場的資金更為充裕。在這次比特幣上漲的過程中，沒有出現此前比特幣向山寨幣吸血導致山寨幣下跌的情況，而是出現了普漲的市場熱情場景。USDT的增發，與美國今年將要推行的穩定幣法案有關，預計隨著穩定幣法案的推進，未來USDT的數量還會不斷增加。

政策層面，丁肇飛認為相關風向亦在轉好，包括早前美國新罕布什爾州、亞利桑那州陸續推動建立比特幣戰略儲備的法案等，相信相關舉措對市場信心有極大增強作用。

宏觀環境層面，丁肇飛指英美達成貿易協議，讓市場認為關稅戰的影響將會逐漸減弱，繼而引發比特幣價格暴漲。他相信，未來比特幣的價值發現之旅仍將持續，其價格走勢將持續受到全球經濟形勢、政策法規以及市場情緒等多因素的共同影響。

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