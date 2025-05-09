在台股市場，台積電股價周五收升3.4%，報949元新台幣，以全日最高位收市。美股盤前則暫升2%至178.62美元。

該公司早前展望第二季時曾預期，合併營收將升至介乎284億至292億美元。在新台幣平均滙率32.5元假設下，毛利率預估57%至59%、營業利潤率預估47%至49%。若以此推算，台積電第二季營收中位數創9360億元新台幣新高，按季增11.5%、按年增36%，毛利率、營業利潤率中位數則略降至58%、48%。

另外，有指台積電將在2025年下半年量產的2納米節點製程受客戶青睞，除了傳統都會領先採用的蘋果之外，後續還有AMD、Nvidia及其他科技大廠落訂，料推升台積電訂單量及市佔率。

不過，近期新台幣兌美元匯率急升的情境下，有市場分析人士估算，則指新台幣每升值 1%，台積電的營業收益率便可能下降0.4個百分點，這使得新台幣升值將對台積電第二季營運造成不小壓力。

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